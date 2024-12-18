Эксперт рассказал, для чего Белоруссии нужен «Орешник»

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Российская ракета «Орешник» укрепит обороноспособность Белоруссии, рассказал YouTube-каналу Белта бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Безусловно, это усиление обороноспособности страны и снижение угроз безопасности», — произнес он в эфире проекта «В теме».Азаров подчеркнул, что «Орешнику» нет противодействия в западных странах.
Россия впервые применила по Украине «Орешник» в конце ноября, когда боевики ВСУ ударили американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по российским военным объектам в Брянской и Курской областях.
Российский лидер Владимир Путин тогда отмечал, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у РФ данное вооружение. Страны подписали договор о взаимной безопасности.
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Никита Кротов