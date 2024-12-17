Стало известно, чем может ответить Россия на убийство Кириллова

Фото: istockphoto/zim286
Если версия того, что за взрывом, убившим генерала Игоря Кириллова, стоит Украина подтвердится, то Россия может нанести удар по республике ракетой «Орешник», считает в разговоре с НСН бывший замглавы воздушно-десантных войск Николай Стаськов. Офицер уточнил, что РФ не станет совершать ответных терактов.
«А вот удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом. Могут быть и массированные удары баллистическими ракетами средней дальности «Орешник», — предположил Стаськов.Игорь Кириллов погиб в результате взрыва электросамоката 17 декабря на Рязанском проспекте столицы. Ведется следствие. С 2021 года погибший возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты.
Читайте также:
В Госдуме предрекли возмездие за убийство Кириллова
Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова
Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля
Никита Кротов