Россиянам рассказали о новых ракетах РФ, равных по эффективности «Орешнику»

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Россия завершает разработку новых ракетных комплексов, способных эффективно обходить противоракетную оборону столь же эффективно, как это делает «Орешник». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал в интервью «Красной звезде» подробности о скором создании мощнейшего вооружения.
Среди уже существующих разработок он выделил гиперзвуковой блок «Авангард» и комплекс «Орешник», которые известны своей практически полной неуязвимостью для современных систем ПВО. Эти комплексы подтверждают лидерство России в области стратегического вооружения.
Каракаев отметил, что в ближайшее время появится новая линейка ракет, сопоставимых по возможностям с «Орешником». Конкретные характеристики пока остаются засекреченными, но их эффективность, по словам генерала, не вызывает сомнений.
Заявление прозвучало накануне Дня Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря. Праздник подчёркивает ключевую роль РВСН в обеспечении безопасности страны, а также демонстрирует постоянное развитие оборонных технологий.
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Каракаев отметил, что в ближайшее время появится новая линейка ракет, сопоставимых по возможностям с «Орешником». Конкретные характеристики пока остаются засекреченными, но их эффективность, по словам генерала, не вызывает сомнений.
Заявление прозвучало накануне Дня Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря. Праздник подчёркивает ключевую роль РВСН в обеспечении безопасности страны, а также демонстрирует постоянное развитие оборонных технологий.
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Мария Моисеева