Эксперт рассказал, как повлияет сокращение помощи США на поставки Киеву со стороны ЕС

Военэксперт Литовкин: сокращение помощи США Киеву не повлияет на поставки от ЕС
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Сокращение помощи США Киеву окажет влияние на боеспособность ВСУ, однако страны ЕС все равно продолжат поставлять вооружение Украине. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.



«Безусловно, скажется (сокращение военной помощи от США на боевом потенциале ВСУ — ред.), потому что Штаты не будут поставлять необходимые Украине вооружение, в том числе и схемы противовоздушной обороны. Но я думаю, что это небольшая уловка, потому что поставлять вооружение будет Европа», — рассказал Литовкин «Известиям».

Он уточнил, что страны ЕС будут передавать Украине оружие, в том числе купленное у США. Тем не менее сокращение американской помощи Киеву будет выгодным для Москвы, заключил эксперт.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил RT, что Германия заняла воинственную позицию в своём решении поставлять оружие киевскому режиму.

«Это опрометчивый шаг немецкого правительства, ведущий к эскалации и провоцирующий продолжение конфликта. Нельзя поставлять оружие Украине и при этом делать вид, что являешься наблюдателем со стороны. Германия должна полностью осознавать свою ответственность», — подчеркнул Белик.

Депутат добавил, что ФРГ станет прямым участником конфликта, если Украина начнет наносить удары по территории РФ немецким дальнобойным оружием. В этом случае России придется адекватно ответить.
Элина Позднякова

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