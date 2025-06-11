Эксперт рассказал, как повлияет сокращение помощи США на поставки Киеву со стороны ЕС

11 июня 2025, 15:55

Военэксперт Литовкин: сокращение помощи США Киеву не повлияет на поставки от ЕС

Фото: iStock/Photoboyko

Сокращение помощи США Киеву окажет влияние на боеспособность ВСУ, однако страны ЕС все равно продолжат поставлять вооружение Украине. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.







«Безусловно, скажется (сокращение военной помощи от США на боевом потенциале ВСУ — ред.), потому что Штаты не будут поставлять необходимые Украине вооружение, в том числе и схемы противовоздушной обороны. Но я думаю, что это небольшая уловка, потому что поставлять вооружение будет Европа», — рассказал Литовкин «Известиям».

«Это опрометчивый шаг немецкого правительства, ведущий к эскалации и провоцирующий продолжение конфликта. Нельзя поставлять оружие Украине и при этом делать вид, что являешься наблюдателем со стороны. Германия должна полностью осознавать свою ответственность», — подчеркнул Белик.