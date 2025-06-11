Эксперт рассказал, как повлияет сокращение помощи США на поставки Киеву со стороны ЕС
Военэксперт Литовкин: сокращение помощи США Киеву не повлияет на поставки от ЕС
Сокращение помощи США Киеву окажет влияние на боеспособность ВСУ, однако страны ЕС все равно продолжат поставлять вооружение Украине. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Безусловно, скажется (сокращение военной помощи от США на боевом потенциале ВСУ — ред.), потому что Штаты не будут поставлять необходимые Украине вооружение, в том числе и схемы противовоздушной обороны. Но я думаю, что это небольшая уловка, потому что поставлять вооружение будет Европа», — рассказал Литовкин «Известиям».
Он уточнил, что страны ЕС будут передавать Украине оружие, в том числе купленное у США. Тем не менее сокращение американской помощи Киеву будет выгодным для Москвы, заключил эксперт.
В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил RT, что Германия заняла воинственную позицию в своём решении поставлять оружие киевскому режиму.
«Это опрометчивый шаг немецкого правительства, ведущий к эскалации и провоцирующий продолжение конфликта. Нельзя поставлять оружие Украине и при этом делать вид, что являешься наблюдателем со стороны. Германия должна полностью осознавать свою ответственность», — подчеркнул Белик.
Депутат добавил, что ФРГ станет прямым участником конфликта, если Украина начнет наносить удары по территории РФ немецким дальнобойным оружием. В этом случае России придется адекватно ответить.