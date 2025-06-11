Россия передала Украине первую тысячу тел бойцов ВСУ
Россия передала тела 1212 бойцов ВСУ
Украине передали первую партию тел погибших военных — 1212 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Больше всего погибших — военнослужащих ВСУ — приходится на Курскую, Донецкую и Луганскую области. Грузовики с телами прибыли в Брянск почти неделю назад, но украинская сторона изначально отказалась их принимать. Все это время машины находились на базе МЧС России, и только накануне их отправили к границе для передачи.
Ранее сообщалось, что Киев затягивает процесс репатриации тел, это приводит к длительному хранению погибших на российской территории.
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