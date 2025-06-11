ВСУ могут попытаться нанести удар по центру Москвы в День России

11 июня 2025, 15:17

Полковник Ходаренок: БПЛА ВСУ могут попытаться ударить по Москве в День России

Фото: iStock/Alex Kochev

Украинские беспилотники могут попытаться ударить по объектам в центре Москвы в День России. Такое развитие событий не исключил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.







«Вполне возможно, что в День России беспилотные летательные аппараты ВСУ предпримут очередную попытку прорваться к центру Москвы и нанести удары по знаковым зданиям и сооружениям столицы — пунктам высших звеньев управления, объектам Минобороны, исторически значимым для всех россиян зданиям», — отметил Ходаренок.