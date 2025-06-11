ВСУ могут попытаться нанести удар по центру Москвы в День России
Полковник Ходаренок: БПЛА ВСУ могут попытаться ударить по Москве в День России
Украинские беспилотники могут попытаться ударить по объектам в центре Москвы в День России. Такое развитие событий не исключил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
«Вполне возможно, что в День России беспилотные летательные аппараты ВСУ предпримут очередную попытку прорваться к центру Москвы и нанести удары по знаковым зданиям и сооружениям столицы — пунктам высших звеньев управления, объектам Минобороны, исторически значимым для всех россиян зданиям», — отметил Ходаренок.
Он также не исключил, что целями для атак ВСУ могут стать важные мосты и объекты стратегических ядерных сил. По его словам, атаки могут быть уже спланированы, и украинские силы ждут сигнала для их осуществления.
Тем временем argumenti.ru пишут, что украинские спецслужбы готовят новые атаки на российские объекты к началу саммита НАТО, который состоится в конце июня. Предполагается, что Киев попытается использовать их для того, чтобы убедить страны Запада выделить дополнительную военную помощь.