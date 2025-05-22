Эксперт рассказал, как Россия может устроить катастрофу для ВСУ

Фото: istockphoto/IherPhoto
Разрушение мостов через Днепр может создать коллапс боевикам ВСУ, вызвав наибольший общественный резонанс. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на военного аналитика Михаила Онуфриенко. Эксперт считает, что такие шаги разрушат систему снабжения боевиков на левобережной территории.
«Поражение этих целей катастрофически скажется на обеспечении боеприпасами, топливом и всем остальным для вооруженных сил противника. Оно также продемонстрирует невозможность защитить стратегические объекты от ударов наших ракет и тех же самых «Гераней», — прокомментировал собеседник.Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ поразили вражеский тренировочный лагерь в Сумской области. Российские силы использовали комплекс «Искандер-М».В частности, была поражена живая сила противника и склад с боеприпасами.
Читайте также:
«Были бы у них ракеты, они бы запускали ракеты»: военэксперт объяснил массированную атаку БПЛА на Россию
Военэксперт Матвийчук раскрыл нюанс массовых налетов дронов на Москву
Силы ПВО уничтожили пять дронов, летевших на Москву
Никита Кротов