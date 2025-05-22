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Военэксперт Матвийчук раскрыл нюанс массовых налетов дронов на Москву

Военэксперт Матвийчук: спящие ячейки ВСУ обосновались в России до начала СВО
Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что спящие ячейки украинских спецслужб и ВСУ могли обосноваться в РФ еще до начала спецоперации. Об этом информирует NEWS.ru.
«Они могли проникнуть в Россию под видом беженцев, каких-то строителей, где есть заброшенные деревни, охотничьи домики, куда завезли определенное количество разобранных беспилотников», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задерживаются рейсы из-за атаки украинских дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Силы ПВО уничтожили пять дронов, летевших на Москву
Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на столицу
22 мая 2025, 10:53

Фото: iStock/NiseriN

Силами ПВО удалось отразить сначала атаку двух украинских беспилотников, летевших на Москву, а позже были уничтожены ещё три БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Из-за атаки дронов ВСУ сотни пассажиров не могут улететь из столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово. У некоторых были запланированы ночные рейсы, их переносили уже несколько раз.

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В московских аэропортах задерживаются рейсы из-за атаки украинских дронов
22 мая 2025, 10:39

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сотни пассажиров не могут улететь из столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово, причина тому — атаки украинских БПЛА.
Как сообщает телеграм канал SHOT, минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково, 11 — в Домодедово. Также аэропорты пока не принимают самолёты, которые должны были уже сесть.

В зоне ожидания много пассажиров, в том числе с детьми. У некоторых был запланированы ночные рейсы, но их переносили уже несколько раз.

Ранее Минобороны сообщило о ночной массированной атаке украинских беспилотников на российские регионы: силы ПВО сбили 105 дронов.

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Интрижка с Ивлеевой, награда от Зеленского, ненависть к россиянам: куда пропал ведущий шоу «Орёл и решка» Антон Птушкин
22 мая 2025, 10:38

Антон Птушкин (Фото: instagram**@ptuxerman)

Антон Птушкин стал известен в России как ведущий программы «Орёл и решка» и блогер. Он много путешествовал по миру и даже завёл роман с Ивлеевой. Однако в феврале 2022 года он выпустил ролик с провокационным названием «Где я был эти 8 лет», в котором резко раскритиковал россиян. После этого Антон исчез из поля зрения. Где он сейчас и как зарабатывает на жизнь, расскажет «Радио 1».

Биография Антона Птушкина

Антон Птушкин родился 22 мая 1984 года в Луганске. Его мать воспитывала сына одна, так как отец скончался, когда Антону было всего год. До 2014 года она работала педиатром в Луганске, а затем сын перевёз её в Киев, где они поселились в съёмной квартире. Антон учился в обычной школе и проявлял интерес к музыке. После её окончания он поступил в Восточноукраинский университет на факультет социологии, который окончил с красным дипломом, но ни разу не работал по специальности.

В 2011 году Антон Птушкин начал проводить вечеринки под названием Slow («Медленный»). В отличие от других клубов, где звучала электронная или популярная музыка, на его мероприятиях царила уникальная атмосфера: помещение всегда было освещено свечами, а танцующие люди двигались словно в трансе.

Спустя год Антон переехал в Киев и устроился на местную радиостанцию. Вскоре он был назначен программным директором Lounge FM и «Радио Пятница». В 2014 году, будучи руководителем Super Radio, Птушкин решил обратиться к слушателям с просьбой о помощи украинским военным, собрав всего 3,5 тыс. гривен.

Что касается программы «Орёл и решка», в 2015 году Антон Птушкин посетил Америку, а по возвращении выложил видео на YouTube. Его друзья настоятельно рекомендовали ему пройти кастинг для тревел-шоу «Орёл и решка», концепция которого оказалась близка ему, так как к тому времени он уже побывал в нескольких странах в качестве туриста.

Антон Птушкин (Фото: кадр из программы «Орёл и решка»)

Однако продюсерам программы украинец не пришелся по нраву. Вместо этого ему предложили стать сценаристом другого шоу — «Опасные гастроли», которое обещало зрителям необычный отпуск с акцентом на уникальные впечатления. В программе планировалось посещение подпольных ночных клубов, нелегальных рынков, мест обитания представительниц древнейшей профессии и даже порностудий. Птушкин с радостью согласился на эту работу, понимая, что писать о таких темах можно только с опытом.

В марте 2017 года на экраны вышла новая версия передачи «Орёл и решка. Перезагрузка», где ведущими стали Птушкин и скандальная Настя Ивлеева. Зрители встретили новых ведущих с недовольством: на форумах Ивлееву называли «вечно недовольной мажоркой», а Птушкина — «бледным и скучным ботаником».

К середине 2018 года, после того как Птушкин объехал 60 городов за полтора года, он неожиданно заявил о своем уходе из «Орла и решки». Причину своего увольнения он не уточнил, но намекнул, что инициаторами стали продюсеры.


Роман с Настей Ивлеевой

Одной из самых обсуждаемых тем стал служебный роман между Ивлеевой и Птушкиным. В начале их отношений было заметно, что им непросто находить общий язык, что проявлялось в первых выпусках программы. Однако вскоре «лед тронулся»: Антон и Настя начали активно ворковать в кадре, делиться совместными фотографиями и даже публиковать игривые переписки, не скрывая своих чувств. Тем не менее, их служебный роман оказался недолговечным.

Личная жизнь Антона Птушкина

Украинский блогер всегда избегал обсуждения своей личной жизни и не публиковал фотографии с девушками, что породило множество слухов о его возможной нетрадиционной ориентации*. Тем не менее, в одном из интервью Птушкин признался, что во время пандемии завел «карантинную валентинку». Имя своей избранницы он не раскрыл, но отметил, что это был роман без дальнейших обязательств.

Ведущий программы «Орел и решка» признавался, что наладить отношения с ним довольно сложно из-за его множества «заморочек». Он отметил, что планирует создать семью через 3-4 года, но конкретные требования к своему спутнику жизни пока не раскрывает. В настоящее время его вполне устраивают мимолетные связи.

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Что касается ситуации на Украине, Птушкин поделился трогательной историей о своей жизни в Луганске, однако умолчал о том, что не был там уже несколько лет. Он выразил мнение, что война сделает Украину сильнее и свободнее, но за это придется заплатить высокую цену: «Что будет с вами — решать вам», — обратился он к украинцам.

Реакция российских властей на его высказывания не заставила себя ждать. В апреле 2022 года Антон Птушкин оказался в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.

В 2020 году Птушкин неожиданно получил государственную награду — звание заслуженного журналиста Украины, подписанное президентом Владимиром Зеленским. Сам Антон признался, что не ожидал, что его будут воспринимать как «журналиста».

Антон Птушкин (Фото: кадр из программы «Орёл и решка»)

Антон Птушкин в настоящее время


После выхода ролика «Где я был эти 8 лет» в марте 2022 года Антон Птушкин исчез из поля зрения, прекратив активность в социальных сетях и фактически ушел в тень. В конце 2023 года он опубликовал загадочное видео, снятое во время путешествия по Карпатам. В этом ролике он просто гуляет, ест и общается с людьми, не давая никаких комментариев.

В финале видео он, тем не менее, на украинском языке признался, что последние полтора года жил в состоянии стресса и даже «запретил себе радоваться». После этого он забросил свой аккаунт о путешествиях и не создавал новых публикаций — по крайней мере, до недавнего времени.

Теперь Птушкин «переквалифицировался» в фуд-блогера и снимает видео совместно с другим украинским инфлюенсером Мишей Кацуриным. Они путешествуют по городам и демонстрируют, как пробуют блюда в ресторанах и закусочных.

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* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, а его деятельность запрещена на территории РФ
** запрещен в РФ
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Российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР
Рогов рассказал о боях за последний участок границы Запорожской области и ДНР
22 мая 2025, 10:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска начали бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, который пока находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, сейчас идут бои за сёла Новополь и Зелёное Поле, которые как раз расположены на границе Запорожской области и ДНР.

Владимир Рогов отметил, что бойцы ВС РФ также продвигаются на степногорском и ореховском направлениях запорожской линии фронта.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 105 украинских дронов над регионами России.

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#вс рф
#минобороны
#владимир рогов
#всу
#запорожская область
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Глава Беловского района Курской области Волобуев снова попал под атаку ВСУ
Хинштейн: ВСУ атаковали машину главы Беловского района Курской области Волобуева
22 мая 2025, 09:55

глава Беловского района Курской области Николай Волобуев (Фото: Telegram, @@Hinshtein)

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас Волобуев находится в больнице. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, Николай Волобуев в четвёртый раз попадает под атаку. Недавно глава Беловского района получил контузию, когда развозил хлеб жителям региона.
«Только после моего прямого указания поехал в Курскую областную больницу. Считаю, что Николай Викторович достоин быть среди тех, кого мы представим к госнаградам по поручению президента — список уже готовим», — написал врио губернатора Курской области.
Напомним, что президент России Владимир Путин посетил Курскую область 20 мая. Это первый его визит с момента полного освобождения региона от украинских боевиков. Глава государства встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, а также с волонтёрами в гуманитарном штабе.

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#новости
#владимир путин
#президент
#атака
#всу
#курская область
#вс рф
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