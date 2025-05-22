Военэксперт Матвийчук раскрыл нюанс массовых налетов дронов на Москву

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что спящие ячейки украинских спецслужб и ВСУ могли обосноваться в РФ еще до начала спецоперации. Об этом информирует NEWS.ru.
«Они могли проникнуть в Россию под видом беженцев, каких-то строителей, где есть заброшенные деревни, охотничьи домики, куда завезли определенное количество разобранных беспилотников», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задерживаются рейсы из-за атаки украинских дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова