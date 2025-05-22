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Силы ПВО уничтожили пять дронов, летевших на Москву

Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на столицу
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Силами ПВО удалось отразить сначала атаку двух украинских беспилотников, летевших на Москву, а позже были уничтожены ещё три БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Из-за атаки дронов ВСУ сотни пассажиров не могут улететь из столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово. У некоторых были запланированы ночные рейсы, их переносили уже несколько раз.

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#москва
В московских аэропортах задерживаются рейсы из-за атаки украинских дронов
22 мая 2025, 10:39

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сотни пассажиров не могут улететь из столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово, причина тому — атаки украинских БПЛА.
Как сообщает телеграм канал SHOT, минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково, 11 — в Домодедово. Также аэропорты пока не принимают самолёты, которые должны были уже сесть.

В зоне ожидания много пассажиров, в том числе с детьми. У некоторых был запланированы ночные рейсы, но их переносили уже несколько раз.

Ранее Минобороны сообщило о ночной массированной атаке украинских беспилотников на российские регионы: силы ПВО сбили 105 дронов.

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Интрижка с Ивлеевой, награда от Зеленского, ненависть к россиянам: куда пропал ведущий шоу «Орёл и решка» Антон Птушкин
22 мая 2025, 10:38

Антон Птушкин (Фото: instagram**@ptuxerman)

Антон Птушкин стал известен в России как ведущий программы «Орёл и решка» и блогер. Он много путешествовал по миру и даже завёл роман с Ивлеевой. Однако в феврале 2022 года он выпустил ролик с провокационным названием «Где я был эти 8 лет», в котором резко раскритиковал россиян. После этого Антон исчез из поля зрения. Где он сейчас и как зарабатывает на жизнь, расскажет «Радио 1».

Биография Антона Птушкина

Антон Птушкин родился 22 мая 1984 года в Луганске. Его мать воспитывала сына одна, так как отец скончался, когда Антону было всего год. До 2014 года она работала педиатром в Луганске, а затем сын перевёз её в Киев, где они поселились в съёмной квартире. Антон учился в обычной школе и проявлял интерес к музыке. После её окончания он поступил в Восточноукраинский университет на факультет социологии, который окончил с красным дипломом, но ни разу не работал по специальности.

В 2011 году Антон Птушкин начал проводить вечеринки под названием Slow («Медленный»). В отличие от других клубов, где звучала электронная или популярная музыка, на его мероприятиях царила уникальная атмосфера: помещение всегда было освещено свечами, а танцующие люди двигались словно в трансе.

Спустя год Антон переехал в Киев и устроился на местную радиостанцию. Вскоре он был назначен программным директором Lounge FM и «Радио Пятница». В 2014 году, будучи руководителем Super Radio, Птушкин решил обратиться к слушателям с просьбой о помощи украинским военным, собрав всего 3,5 тыс. гривен.

Что касается программы «Орёл и решка», в 2015 году Антон Птушкин посетил Америку, а по возвращении выложил видео на YouTube. Его друзья настоятельно рекомендовали ему пройти кастинг для тревел-шоу «Орёл и решка», концепция которого оказалась близка ему, так как к тому времени он уже побывал в нескольких странах в качестве туриста.

Антон Птушкин (Фото: кадр из программы «Орёл и решка»)

Однако продюсерам программы украинец не пришелся по нраву. Вместо этого ему предложили стать сценаристом другого шоу — «Опасные гастроли», которое обещало зрителям необычный отпуск с акцентом на уникальные впечатления. В программе планировалось посещение подпольных ночных клубов, нелегальных рынков, мест обитания представительниц древнейшей профессии и даже порностудий. Птушкин с радостью согласился на эту работу, понимая, что писать о таких темах можно только с опытом.

В марте 2017 года на экраны вышла новая версия передачи «Орёл и решка. Перезагрузка», где ведущими стали Птушкин и скандальная Настя Ивлеева. Зрители встретили новых ведущих с недовольством: на форумах Ивлееву называли «вечно недовольной мажоркой», а Птушкина — «бледным и скучным ботаником».

К середине 2018 года, после того как Птушкин объехал 60 городов за полтора года, он неожиданно заявил о своем уходе из «Орла и решки». Причину своего увольнения он не уточнил, но намекнул, что инициаторами стали продюсеры.


Роман с Настей Ивлеевой

Одной из самых обсуждаемых тем стал служебный роман между Ивлеевой и Птушкиным. В начале их отношений было заметно, что им непросто находить общий язык, что проявлялось в первых выпусках программы. Однако вскоре «лед тронулся»: Антон и Настя начали активно ворковать в кадре, делиться совместными фотографиями и даже публиковать игривые переписки, не скрывая своих чувств. Тем не менее, их служебный роман оказался недолговечным.

Личная жизнь Антона Птушкина

Украинский блогер всегда избегал обсуждения своей личной жизни и не публиковал фотографии с девушками, что породило множество слухов о его возможной нетрадиционной ориентации*. Тем не менее, в одном из интервью Птушкин признался, что во время пандемии завел «карантинную валентинку». Имя своей избранницы он не раскрыл, но отметил, что это был роман без дальнейших обязательств.

Ведущий программы «Орел и решка» признавался, что наладить отношения с ним довольно сложно из-за его множества «заморочек». Он отметил, что планирует создать семью через 3-4 года, но конкретные требования к своему спутнику жизни пока не раскрывает. В настоящее время его вполне устраивают мимолетные связи.

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Что касается ситуации на Украине, Птушкин поделился трогательной историей о своей жизни в Луганске, однако умолчал о том, что не был там уже несколько лет. Он выразил мнение, что война сделает Украину сильнее и свободнее, но за это придется заплатить высокую цену: «Что будет с вами — решать вам», — обратился он к украинцам.

Реакция российских властей на его высказывания не заставила себя ждать. В апреле 2022 года Антон Птушкин оказался в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.

В 2020 году Птушкин неожиданно получил государственную награду — звание заслуженного журналиста Украины, подписанное президентом Владимиром Зеленским. Сам Антон признался, что не ожидал, что его будут воспринимать как «журналиста».

Антон Птушкин (Фото: кадр из программы «Орёл и решка»)

Антон Птушкин в настоящее время


После выхода ролика «Где я был эти 8 лет» в марте 2022 года Антон Птушкин исчез из поля зрения, прекратив активность в социальных сетях и фактически ушел в тень. В конце 2023 года он опубликовал загадочное видео, снятое во время путешествия по Карпатам. В этом ролике он просто гуляет, ест и общается с людьми, не давая никаких комментариев.

В финале видео он, тем не менее, на украинском языке признался, что последние полтора года жил в состоянии стресса и даже «запретил себе радоваться». После этого он забросил свой аккаунт о путешествиях и не создавал новых публикаций — по крайней мере, до недавнего времени.

Теперь Птушкин «переквалифицировался» в фуд-блогера и снимает видео совместно с другим украинским инфлюенсером Мишей Кацуриным. Они путешествуют по городам и демонстрируют, как пробуют блюда в ресторанах и закусочных.

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Российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР
Рогов рассказал о боях за последний участок границы Запорожской области и ДНР
22 мая 2025, 10:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска начали бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, который пока находится под контролем Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, сейчас идут бои за сёла Новополь и Зелёное Поле, которые как раз расположены на границе Запорожской области и ДНР.

Владимир Рогов отметил, что бойцы ВС РФ также продвигаются на степногорском и ореховском направлениях запорожской линии фронта.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 105 украинских дронов над регионами России.

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#вс рф
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#владимир рогов
#всу
#запорожская область
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Глава Беловского района Курской области Волобуев снова попал под атаку ВСУ
Хинштейн: ВСУ атаковали машину главы Беловского района Курской области Волобуева
22 мая 2025, 09:55

глава Беловского района Курской области Николай Волобуев (Фото: Telegram, @@Hinshtein)

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас Волобуев находится в больнице. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, Николай Волобуев в четвёртый раз попадает под атаку. Недавно глава Беловского района получил контузию, когда развозил хлеб жителям региона.
«Только после моего прямого указания поехал в Курскую областную больницу. Считаю, что Николай Викторович достоин быть среди тех, кого мы представим к госнаградам по поручению президента — список уже готовим», — написал врио губернатора Курской области.
Напомним, что президент России Владимир Путин посетил Курскую область 20 мая. Это первый его визит с момента полного освобождения региона от украинских боевиков. Глава государства встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, а также с волонтёрами в гуманитарном штабе.

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#новости
#владимир путин
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#атака
#всу
#курская область
#вс рф
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Массированная атака БПЛА, прорыв диверсантов, штурм границы в Курской области: последние новости СВО
22 мая 2025, 09:32

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские вооружённые силы продолжают активные наступательные действия на ключевых участках линии соприкосновения в рамках специальной военной операции. На 1183-й день боевых действий отмечаются значительные успехи в нескольких направлениях, включая продвижение в Днепропетровской области, укрепление позиций на Покровском и Торецком фронтах, а также отражение атак со стороны ВСУ в приграничных районах. Подробности — в материале «Радио 1».

Массированная атака ВСУ

Вооружённые силы Украины осуществили масштабную атаку на российские регионы. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, с полуночи до 5:30 были уничтожены 105 украинских дронов силами противовоздушной обороны. Вечером 21 мая, с 20:00 до 23:50 по московскому времени, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 77 беспилотников украинского производства.

В ведомстве отметили, что 42 дрона были сбиты над Курской областью, 14 — над Белгородской областью, девять — над Московской областью. Кроме того, восемь беспилотников ликвидировали над Орловской областью, два — над Калужской областью, а по одному — над Рязанской и Тульской областями.

Курская область

За последние сутки на Тёткинском и Глушковском направлениях российские силы нанесли комплексные огневые удары по позициям ВСУ, не допустив их прорыва на территорию России. Противник, осознавая создание российской «полосы безопасности» в Сумской области, начал возводить оборонительные сооружения, однако эти попытки пресекаются ударами артиллерии и FPV-дронов.

Одна из атак ВСУ была зафиксирована в районе Тёткино, где пехота на квадроциклах пыталась продвинуться к местному кладбищу. Группа попала в засаду и была полностью уничтожена российскими силами. Небольшие группы ВСУ, уцелевшие после атак, прячутся в посадках и вдоль реки Сейм, но не могут закрепиться. В окрестностях села Рыжевка разведка обнаружила две боевые группы ВСУ на трёх квадроциклах. Операторы FPV-дронов быстро ликвидировали эту угрозу.

Ещё одна группа из 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ попыталась занять позиции в лесном массиве у Бессаловки, но артиллерийский удар уничтожил большую часть подразделения. Уцелевшие боевики отступили вглубь украинской территории.
Фото: iStock/ MikeMareen

Херсонское направление

На Херсонском направлении обстановка остается стабильной, без значительных изменений. Основное внимание уделяется использованию беспилотных летательных аппаратов, которые активно применяются для точечных ударов по объектам ВСУ. Российские дроны эффективно поражают технику, огневые позиции и склады противника, что минимизирует риски для личного состава.

Запорожское направление

На Запорожском участке, от Каменского до Малой Токмачки, продолжаются позиционные бои. Обе стороны активно ведут артиллерийскую и дроновую работу, стремясь укрепить свои позиции. Российские войска сохраняют инициативу, нанося удары по укрепрайонам и логистическим узлам ВСУ, что ограничивает маневренные возможности противника.

Часовоярское направление

В Часов Яре продолжаются позиционные бои в пределах города. Российские войска методично разрушают оборонительные укрепления ВСУ, используя артиллерию, дроны и авиацию. Несмотря на упорное сопротивление, противник постепенно теряет контроль над ключевыми позициями, что может создать условия для дальнейшего наступления.

В Сети расходится ролик RT с обещаниями Зеленского, данными украинцам
В Сети расходится ролик RT с обещаниями Зеленского, данными украинцам

Купянское направление

На Купянском направлении фиксируются локальные боестолкновения. Российские войска проводят разведку боем, выявляя слабые места в обороне ВСУ, и наносят точечные удары по позициям противника. Существенных изменений линии фронта пока не наблюдается, однако ситуация остается напряженной.

Харьковское направление

На Харьковском направлении обстановка остаётся стабильно сложной для Вооружённых сил Украины. Российские войска продолжают наступление в сторону села Волчанские Хутора, расположенного восточнее Волчанска. Постепенное вытеснение украинских сил из этого региона усиливает давление на них, и они теряют позиции под ударами российских штурмовиков.

Сумское направление

В Сумской области ВСУ предприняли несколько попыток прорыва государственной границы в районах Тёткино и Нового Пути, однако все эти атаки были успешно отбиты российскими силами. Российские войска практически освободили село Локня и вышли к окраинам Юнаковки. Бои продолжаются в Водолагах и Беловодах, где российские силы расширяют свои контролируемые территории, создавая санитарную зону вдоль границы.

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