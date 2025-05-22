Силы ПВО уничтожили пять дронов, летевших на Москву

Фото: iStock/NiseriN
Силами ПВО удалось отразить сначала атаку двух украинских беспилотников, летевших на Москву, а позже были уничтожены ещё три БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Из-за атаки дронов ВСУ сотни пассажиров не могут улететь из столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово. У некоторых были запланированы ночные рейсы, их переносили уже несколько раз.
Читайте также:
Российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР
Глава Беловского района Курской области Волобуев снова попал под атаку ВСУ
Массированная атака БПЛА, прорыв диверсантов, штурм границы в Курской области: последние новости СВО
Из-за атаки дронов ВСУ сотни пассажиров не могут улететь из столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово. У некоторых были запланированы ночные рейсы, их переносили уже несколько раз.
Читайте также:
Российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР
Глава Беловского района Курской области Волобуев снова попал под атаку ВСУ
Массированная атака БПЛА, прорыв диверсантов, штурм границы в Курской области: последние новости СВО
Анастасия Чубина