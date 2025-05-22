«Были бы у них ракеты, они бы запускали ракеты»: военэксперт объяснил массированную атаку БПЛА на Россию

Фото: iStock/Diy1
Только за прошедшую ночь, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 105 дронов ВСУ над территорией России.
Как рассказал «Радио 1» автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов, усилившаяся атака беспилотников на российские регионы, в том числе и на Москву, не связана с прошедшим телефонным разговором президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Напомним, что реакция европейских стран и Украины на переговоры была ожидаемо отрицательной. Страны ЕС и Киев рассчитывали, что Трамп выдвинет жёсткий ультиматум для России, однако, исходя из официальных заявлений участников разговора, диалог был взаимоуважительным.
Читайте также:
Военэксперт Матвийчук раскрыл нюанс массовых налетов дронов на Москву
В московских аэропортах задерживаются рейсы из-за атаки украинских дронов
Российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР
Напомним, что реакция европейских стран и Украины на переговоры была ожидаемо отрицательной. Страны ЕС и Киев рассчитывали, что Трамп выдвинет жёсткий ультиматум для России, однако, исходя из официальных заявлений участников разговора, диалог был взаимоуважительным.
«Нет никакой связи. Это связано с тем, что мы четвёртый год ведём войну. У противника растут возможности по производству и применению беспилотников. Поскольку наш противник с нами воюет, он пытается сделать всё, чтобы снизить обороноспособность нашей армии и общественную поддержку боевых действий с нашей стороны. Поэтому он отправляет беспилотники, которые пытаются поражать военную инфраструктуру, военные склады, заводы по производству вооружения, административные здания. Война идёт», — сказал Живов.Он отметил, что если бы украинская сторона располагала более мощным оружием, она бы его применила против России.
«Если бы у них были ракеты, которые могли бы долететь для нас, они бы запускали ракеты. Но у них ракет нет, они запускают беспилотники», — сообщил военный блогер.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в телеграм-канале об уничтожении пяти украинских БПЛА, летевших на столицу.
Читайте также:
Военэксперт Матвийчук раскрыл нюанс массовых налетов дронов на Москву
В московских аэропортах задерживаются рейсы из-за атаки украинских дронов
Российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР
Анастасия Чубина