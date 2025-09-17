Эксперт рассказал о криминальном бизнесе колумбийцев на Украине

17 сентября 2025, 07:31

Ниньо заявил, что колумбийцы организовали криминальный бизнес на Украине

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Колумбийские незаконные вооруженные формирования активно ведут криминальный бизнес на Украине, пишет РИА Новости.