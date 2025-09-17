Эксперт рассказал о криминальном бизнесе колумбийцев на Украине
Колумбийские незаконные вооруженные формирования активно ведут криминальный бизнес на Украине, пишет РИА Новости.
По словам преподавателя колумбийского Военного университета Сесара Ниньо, эти группировки находят в конфликте на Украине новые возможности для заработка. Он отметил, что преступные структуры занимаются наркотрафиком, наемничеством и поставками компонентов для беспилотников и взрывчатых устройств.
Эксперт высказал предположение, что, скорее всего, картели осуществляют расчеты с украинской стороной в форме бартерных сделок.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
