Зеленский пообещал Украине извинения от россиян через поколения
Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что россияне и их потомки будут «вынуждены извиняться перед украинцами через много лет».
Глава киевского режима утверждает, что ежедневные дискуссии в ЕС о санкциях против России «стоят Украине многих жизней». Он также обвинил Европу в эгоизме, призвав союзников меньше думать о собственных интересах и активнее поддерживать Украину. Зеленский подтвердил, что Киев прекратил отправку военных для обучения за рубежом, не уточнив причин этого решения.
Отвечая на вопрос о переговорах, он заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без предварительных условий. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Зеленскому придется заключить сделку по урегулированию конфликта, поскольку возможности Киева сопротивляться иссякают.
Кремль пока не прокомментировал инициативу встречи, однако ранее подчеркивал, что переговоры возможны только при учете текущих территориальных реалий.
