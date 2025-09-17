17 сентября 2025, 01:43

Фото: Istock/Irina Piskova

Бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в эфире YouTube-канала отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил, что Вооруженные силы Украины более не способны удерживать позиции и находятся в состоянии распада.







«В настоящий момент украинской армии не хватает живой силы, обученных войск, способности отстаивать позиции — она уже рушится», — подчеркнул Фриман.