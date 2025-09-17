Экс-посол США Фриман заявил, армия ВСУ рушится из-за нехватки сил и ресурсов
Бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в эфире YouTube-канала отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил, что Вооруженные силы Украины более не способны удерживать позиции и находятся в состоянии распада.
«В настоящий момент украинской армии не хватает живой силы, обученных войск, способности отстаивать позиции — она уже рушится», — подчеркнул Фриман.Он также обвинил администрацию США в том, что она вовлекла Украину в конфликт, заведомо невыигрышный для Киева, и теперь готова отказаться от поддержки в момент наибольшей уязвимости.
Это заявление прозвучало на фоне данных о численности ВСУ. Согласно отчетам The Military Balance 2025 и Global Firepower, украинская армия насчитывает от 880 до 990 тысяч человек, но еже месячные потери и истощение ресурсов снижают её боеспособность. До 70% новобранцев составляют мобилизованные, а не добровольцы, что отражает кризис мотивации.