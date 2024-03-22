Эксперт рассказал о возможном применении на Украине новых бомб ФАБ-3000

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Новая трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой начато в России, обладает такой разрушительной силой и мощностью, что её можно будет применять для штурма особо укрепленных районов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — например таких же, каким был мариупольский завод «Азовсталь». Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов <...> Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться», — подчеркнул Леонков.Кроме того, по словам эксперта, на новую авиабомбу можно поставить, во-первых, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который не даст ей войти в зону поражения системами ПВО противника (так уже делали с предыдущим поколением ФАБов), а во-вторых — баллистические вычислители сброса. Последние, как пояснил Леонков, превратят ФАБ-3000 в высокоточный боеприпас, укладывающийся в поражаемую цель «с минимальным круговым вероятностным отклонением».
Читайте также:
Россия начала массовый выпуск трехтонных супер-бомб
«Остается лишь пустота»: Украинский генерал описал эффект от российских бомб
В Угледаре «умная бомба» уничтожила высотку, превращенную в базу ВСУ
Артем Путинцев