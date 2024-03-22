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Эксперт рассказал о возможном применении на Украине новых бомб ФАБ-3000

Военный аналитик Леонков: ФАБ-3000 можно будет применять против укрепрайонов ВСУ
22 марта 2024, 05:28
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Новая трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой начато в России, обладает такой разрушительной силой и мощностью, что её можно будет применять для штурма особо укрепленных районов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — например таких же, каким был мариупольский завод «Азовсталь». Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов <...> Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться», — подчеркнул Леонков.

Кроме того, по словам эксперта, на новую авиабомбу можно поставить, во-первых, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который не даст ей войти в зону поражения системами ПВО противника (так уже делали с предыдущим поколением ФАБов), а во-вторых — баллистические вычислители сброса. Последние, как пояснил Леонков, превратят ФАБ-3000 в высокоточный боеприпас, укладывающийся в поражаемую цель «с минимальным круговым вероятностным отклонением».


Ранее «Радио 1» сообщало, что в России началось массовое производства авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом 21 марта сообщили главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу в рамках инспекции предприятий ОПК Нижегородской области. При этом отмечается, что на одном из предприятий увеличили производство ФАБ-500, ФАБ-1500, а также организовали выпуск ФАБ-3000. Объем артиллерийских и авиационных средств поражения на предприятии возрос в пять раз за последний год.

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#бомба
#оружие
#сергей шойгу
#экспертное мнение
#вооружение
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РИА Новости: Воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины
22 марта 2024, 05:30

Фото: iStock/Stock_Dealer

Воздушная тревога объявлена уже в 16 областях Украины, включая Киевскую, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства цифровой трансформации страны. Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Одесской и Ивано-Франковской областях.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#воздушная тревога
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Кишинёв признал факт наличия молдавских наёмников на Украине
TV8: Глава Минобороны Молдавии признал наличие наемников на Украине
22 марта 2024, 02:20

Фото: iStock/alexis84

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый признал, что в составе «Интернационального легиона» теробороны Украины имеются молдаване. Об этом он рассказал в эфире телеканала TV8.
«Они это делают по собственной инициативе, они это делают легально, вступив в военные структуры Украины», — уточнил глава молдавского военного ведомства, добавив, что не располагает данными о численности таких людей.

Отметим, что президент Молдавии Майя Санду ранее пригрозила лишением гражданства за участие в вооруженном конфликте на стороне России. Наемничество в Молдавии является уголовно наказуемым деянием.

Молдавия станет соучастницей преступлений Украины, если усилит «поддержку» ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что Россия уже считает Молдавию «логистическим придатком» Киева, поскольку с самого начала СВО страна начала поставлять вооружение, медицинские препараты и продовольствие на Украину.

На стороне украинской армии воюют наёмники из 50 разных государств, сообщило ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в своём Telegram-канале. Как отметили в ГУР, в состав международного легиона входят военные из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

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#молдова
#украина
#наемники
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Бойцы добровольческого корпуса испытали в зоне СВО созданный ими колесный боевой дрон
Бойцы отряда «Рысь» испытали созданный ими колесный боевой дрон в зоне СВО
21 марта 2024, 22:48

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Бойцы отряда «Рысь» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», создали и провели испытания колёсного дрона на полигоне в зоне СВО. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя отряда.
«Концепция техники «кинжального огня» появилась еще во времена Второй мировой войны. Пулеметный расчет ночью выдвигался в сторону противника, маскировался и тихо сидел, пока враг не начинал атаку. В наши дни мало что изменилось. Теперь эту функцию выполняют колесные или гусеничные дроны, один из таких создали в отряде «Рысь», — рассказал собеседник издания.
Как рассказал боец, всем изобретениям инженеры отряда выбирают женские имена, этот дрон получил имя «Таня-пулеметчица». Он также отметил, что дрон может проходить через крупные препятствия и выезжать из небольших воронок.

Ранее в Киеве назвали самое опасное российское оружие для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружение
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Пентагон предупредил Киев о сложностях из-за задержки в согласовании помощи
Пентагон: Украине придется отступать из-за проблем с согласованием помощи
21 марта 2024, 22:11

Фото: iStock/Austin Nooe

Из-за проблем в конгрессе с новым запросом о помощи Киеву Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить с позиций, заявила заместитель официального представителя Пентагона, Сабрина Сингх.
На брифинге она отметила, что Украина вынуждена принимать стратегические решения по отводу в некоторых районах для укрепления оборонительных линий.

По словам Сингх, задержка связана с тем, что конгресс США еще не согласовал новый запрос о помощи Киеву. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во время визита в Киев, что он не может предсказать, когда будет согласована новая помощь Украине.

В то время как администрация США утверждает, что возможности по передаче военной помощи были исчерпаны еще в декабре прошлого года, конгресс до сих пор не принял новый запрос о помощи Украине. В марте Белый дом сообщил о намерении отправить боеприпасы на сумму 300 миллионов долларов, однако это не будет достаточно для ВСУ их потребностей.

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Российские войска поразили украинский завод ракетных деталей в Николаеве
ВС поразили украинский завод ракетных деталей и склад боеприпасов в Николаеве
21 марта 2024, 21:05

Фото: iStock/aapsky

Украинский город Николаев подвергся воздушной атаке со стороны Вооруженных сил России, передает РИА Новости. Удары пришлись по заводу «Зоря-Машпроект», который специализируется на производстве деталей для ракет и ремонте техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно информации, полученной от местных жителей, удар произошел 21 марта. Очевидцы сообщают о двойном взрыве с мощной детонацией на одном из складов с боеприпасами. После атаки в городе ощущается запах гари. На место происшествия направлены многочисленные машины скорой помощи.

Сейчас несколько кварталов города оцеплены, пропускают только скорые и военные транспортные средства. Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, столкнулись с трудностями в определении числа погибших и раненых, лишь отметив, что их «очень много».

Пострадавших эвакуируют в район санатория «Дубки», где ВСУ развернули военную базу с госпиталем, моргом и казармами. Доступ к санаторию закрыт, введены укрепленные позиции со стороны Николаева.

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Генерал ВСУ усомнился в эффективности новой волны мобилизации на Украине
Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Зеленский не сможет переломить ход конфликта
21 марта 2024, 20:47

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся переломить ход конфликта. Такое мнение озвучил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
Он вырезал сомнения в возможностях украинского лидера, указав, что новая волна мобилизации существенно не изменит ситуацию. По мнению Кривоноса, ключевым фактором для ведения боевых действий является способность страны обеспечивать армию ресурсами, но Зеленский и его команда не справляется с этой задачей.

«У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает. Кто отвечает за фортификационное оборудование территории Украины — мы не знаем, кто отвечает за работу гражданского сектора по проведению мобилизации — мы не знаем», — заявил он.
Отметим, что украинский парламент сейчас рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.

Ранее сообщалось, что Киев откажется от списка «спонсоров войны» из-за обращения стран-партнеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оборудование
#парламент
#всу
#зеленский
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В России закрывают колонии из-за отъезда заключенных на СВО
Омбудсмен Денисов: в Красноярском крае из-за СВО закроют ряд колоний
21 марта 2024, 19:30

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Ряд колоний в Красноярском крае будут закрыты из-за отъезда заключенных на СВО. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека региона Марк Денисов, приводит его слова РБК.
Он назвал такую тенденцию тревожной, так как закрытие исправительных учреждений негативно повлияет на экономическую ситуацию в регионе.

«Для населенных пунктов колонии являются, по сути, градообразующими предприятиям», — пояснил Денисов.
Он также добавил, что после завершения СВО все вернется в прежнее русло, и так как структура общества не изменится, придется открывать новые колонии, что ударит по бюджету.

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ВС США: Победа России на Украине станет стратегической победой Китая
Адмирал США Акуилино: Победа РФ на Украине станет стратегической победой Китая
21 марта 2024, 19:19

Фото: iStock/Im Yeongsik

Если Россия сможет победить Украину, это станет стратегической победой для Китая. Такие мысли изложил на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США глава Индо-Тихоокеанского командования, адмирал Джон Акуилино, пишет ТАСС.
«С нашей точки зрения, стратегическая победа России на Украине будет стратегической победой лидера Китая Си Цзиньпина», — сообщил Акуилино в ходе слушаний.
Адмирал призвал соратникав как можно скорее одобрить пакеты военной помощи Украине, чтобы таким образом предотвратить победу России и помешать распространению гегемонии Катая. Он назвал одной из ключевых задач для США противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в мае отправится с рабочим визитом в Китай. Эта поездка станет первой зарубежной рабочей встречей российского лидера после переизбрания на должность президента России.

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#украина
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Военэксперт Дандыкин не исключил удар ВС РФ по центрам принятия решения ВСУ
21 марта 2024, 19:04

Фото: istockphoto.com/PavelRodimov

Военный эксперт Василий Дандыкин не исключил того, сто ВС РФ могли нанести мощнейший удар по центрам принятия решений ВСУ в Киеве утром 21 марта, применив при этом в том числе гиперзвуковой комплекс «Кинжал».
«Предположу, что применялись не только «Кинжалы», но и российские БПЛА. Если передают о массовом их пуске, то не исключаю, что речь может идти о поражении центров принятия решений. Они у ВСУ глубоко под землей, в том числе те, кто занимается распространением фейков о России. Скорее всего, именно поэтому и был нанесен мощнейший удар», — поделился мнением в беседе с NEWS.ru Дандыкин.

Он добавил, что целями российской армии могли стать и средства ПВО ВСУ в Киеве, а также американские ЗРК Patriot.

Ранее стало известно, что Вооруженные Силы России уничтожили командира «Нормандской бригады» Жан-Франсуа Рателя с позывным «Хрульф».

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