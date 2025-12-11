Эксперт рассказал, откуда у ВСУ почти 300 беспилотников для атаки на Россию

11 декабря 2025, 13:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Украина накопила запас БПЛА и получает их от западных стран в рамках «коалиции желающих».





По словам Дандыкина, сборочные цеха по производству дронов на Украине до сих пор существуют, хотя по ним наносят удары российские войска.





«Страна достаточно большая, чтобы все спрятать. Тем более БПЛА не истребитель, не бомбардировщик, они намного дешевле, их просто собрать. Значит, ВСУ уже накопили их определенный запас. Предположу, что многие производства разместили под землей», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.