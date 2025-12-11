Лавров: затягивание украинского конфликта стало вопросом выживания Зеленского
Затягивание конфликта на Украине стало вопросом выживания для Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Главный дипломат РФ объяснил это коррупционным скандалом, который разразился в республике осенью и затронул ближайшее окружение главы киевского режима. Лавров подчеркнул, что Зеленский также фигурирует в материалах, собранных по этому делу.
«Затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а может быть, и физического выживания», — резюмировал Лавров.
Ранее сообщалось, что на Западе президента США Дональда Трампа призвали предпринять меры против Зеленского.