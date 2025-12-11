11 декабря 2025, 12:47

Фото: istockphoto/Diy13

Затягивание конфликта на Украине стало вопросом выживания для Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.





Главный дипломат РФ объяснил это коррупционным скандалом, который разразился в республике осенью и затронул ближайшее окружение главы киевского режима. Лавров подчеркнул, что Зеленский также фигурирует в материалах, собранных по этому делу.





«Затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а может быть, и физического выживания», — резюмировал Лавров.