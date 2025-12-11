Достижения.рф

Лавров: затягивание украинского конфликта стало вопросом выживания Зеленского

Фото: istockphoto/Diy13

Затягивание конфликта на Украине стало вопросом выживания для Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.



Главный дипломат РФ объяснил это коррупционным скандалом, который разразился в республике осенью и затронул ближайшее окружение главы киевского режима. Лавров подчеркнул, что Зеленский также фигурирует в материалах, собранных по этому делу.

«Затягивание конфликта, похоже, стало для Зеленского вопросом политического, а может быть, и физического выживания», — резюмировал Лавров.

Ранее сообщалось, что на Западе президента США Дональда Трампа призвали предпринять меры против Зеленского.
Никита Кротов

