Военэксперт назвал территории, которые армия России может освободить этой зимой
Военэксперт Кнутов: зимой ВС РФ могут освободить Краматорск и Славянск
Российские военные могут взять под контроль Славянск и Краматорск в течение этой зимы. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, успех военных зависит от того, на какие рубежи они выйдут. Эксперт также отметил, что в холодные месяцы вести боевые действия в крупных населенных пунктах даже легче, чем в другое время года.
«В городах действуют штурмовики. Они могут получать поддержку авиации и артиллерии, в чем у нас преимущество», — сказал собеседник издания.Он предположил, что в ближайшее время основные силы сосредоточат на Славянско-Краматорской агломерации и Запорожском направлении. По его мнению, сначала армия России освободит Краматорск, а затем Славянск.
Кнутов подчеркнул, что продвижение в сторону Запорожья также выглядит логичным развитием событий на текущем этапе. Он считает, что достижение этих целей к концу зимы вполне возможно.