Военэксперт назвал территории, которые армия России может освободить этой зимой

11 декабря 2025, 12:44

Военэксперт Кнутов: зимой ВС РФ могут освободить Краматорск и Славянск

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные могут взять под контроль Славянск и Краматорск в течение этой зимы. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, успех военных зависит от того, на какие рубежи они выйдут. Эксперт также отметил, что в холодные месяцы вести боевые действия в крупных населенных пунктах даже легче, чем в другое время года.

«В городах действуют штурмовики. Они могут получать поддержку авиации и артиллерии, в чем у нас преимущество», — сказал собеседник издания.