Стало известно, сколько тел военных Россия передала Украине за все время СВО

Лавров: всего Россия передала Украине 11 тысяч тел военных и получила 201 в ответ

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия в общей сложности передала Украине более 11 тысяч погибших солдат ВСУ и в ответ получила 201 тело бойца ВС РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.





Соответствующие сведения он привел во время посольского круглого стола по теме урегулирования конфликта. Трансляция его выступления ведется на Rutube-канале ведомства.

«Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело нашего бойца», — сказал Лавров.