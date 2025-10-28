28 октября 2025, 04:13

Военный эксперт Онфуриенко: Киев спасает от затопления стрессоустойчивость РФ

Фото: istockphoto / YuTphotograph

Украинские вооружённые силы предприняли попытку нанести ущерб продвижению российских войск, совершив удар по плотине Белгородского водохранилища. Об этом сообщил военный обозреватель Михаил Онуфриенко, подчеркнув устойчивость властей РФ перед подобными провокациями.





Удар организовали бойцы 1-го отдельного центра беспилотных систем Украины. Несмотря на полученные повреждения, региональные власти оперативно приступили к восстановлению конструкции, обеспечив контроль над ситуацией. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация остаётся стабильной.



Михаил Онуфриенко обратил особое внимание на тот факт, что такого рода атаки украинских военных не способны существенно повлиять на боевой настрой россиян. По его словам, армия РФ обеспечивет надёжную защиту и успешно пресекает угрозы со стороны украинского командования, действуя, не отвлекаясь на удары противника.



«Безусловно, и это неприятно. Однако заявленные противником цели достигнуты не будут. Что касается ответных мер, важно понимать: Москва обладает давно сформировавшимся преимуществом – мы более стрессоустойчивы», — резюмировал эксперт.