27 октября 2025, 23:26

SHOT: беспилотники ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Москву

Фото: istockphoto / Terry Papoulias

Серия громких взрывов прогремела в Подмосковье. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





Сообщения поступили из населенных пунктов Бронницы Раменское. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле отсутствуют.



«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.