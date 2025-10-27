Беспилотники ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Москву
Серия громких взрывов прогремела в Подмосковье. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Сообщения поступили из населенных пунктов Бронницы Раменское. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле отсутствуют.
«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.На некоторое время аэропорт Жуковский прекратил выпуск и прием самолетов в связи с возникшей ситуацией. Однако позже воздушная гавань возобновила свою работу.
Прошлой ночью ВСУ предприняли самую крупную за последнее время атаку на Москву. В течение ночи средства ПВО сбили 30 беспилотников, летевших на столицу.