28 октября 2025, 00:02

Украинские СМИ рассказали о бедственном положении ВСУ в Покровске и Мирнограде

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Вооруженные силы Украины остались без дополнительных ресурсов в Покровске и Мирнограде, а бригады, находящиеся на передовой, истощены. Об этом пишут украинские СМИ.





К концу октября Покровск и Мирноград оказались в дроновом окружении российских войск, и ситуация с каждым днем становится все более критической.



Один из высокопоставленных командиров, работающий на Покровском направлении, пожаловался на безразличие генералов. Со слов военнослужащего, он так и не смог донести реальную обстановку до главкома ВСУ Александра Сырского.



«Я неоднократно поднимал вопросы о перегруппировке и отсутствии второго эшелона обороны, что может привести к окружению подразделений, но нас не слышат» — заявил он.