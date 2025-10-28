«В дроновом окружении россиян»: как схлопывается «котел» для ВСУ вокруг Покровска и Мирнограда
Украинские СМИ рассказали о бедственном положении ВСУ в Покровске и Мирнограде
Вооруженные силы Украины остались без дополнительных ресурсов в Покровске и Мирнограде, а бригады, находящиеся на передовой, истощены. Об этом пишут украинские СМИ.
К концу октября Покровск и Мирноград оказались в дроновом окружении российских войск, и ситуация с каждым днем становится все более критической.
Один из высокопоставленных командиров, работающий на Покровском направлении, пожаловался на безразличие генералов. Со слов военнослужащего, он так и не смог донести реальную обстановку до главкома ВСУ Александра Сырского.
«Я неоднократно поднимал вопросы о перегруппировке и отсутствии второго эшелона обороны, что может привести к окружению подразделений, но нас не слышат» — заявил он.На опубликованных фотографиях с совещания под руководством Сырского отсутствуют командиры бригад, находящихся в Покровске. Именно они лучше всего осведомлены о ситуации в городе и его окрестностях.
Недостоверные отчеты на разных уровнях, практически полный контроль россиян над воздушным пространством и уязвимости между пехотными позициями, через которые просачиваются ВС РФ, аналитики называют основными причинами возможной потери Покровска. Если это случится, то следом падет и Мирноград, попав в полное окружение. В итоге ВСУ столкнутся с утратой значительной территории Донецкой области и стратегически важной укрепленной позиции для обороны.