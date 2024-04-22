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Стало известно, какую технику бросили ВСУ во время контрнаступления

Герой России Умаев: ВСУ бросили лучшую технику во время контрнаступления
22 апреля 2024, 10:59
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев прокомментировал контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что за почти шесть месяцев операции ВСУ не добились значимых результатов. Украинские военные бросили лучшие образцы западной техники. Он напомнил, что были представлены кадры, на которых горят танки БМП Bradley и Leopard.

По его словам, российские военные уже начали высмеивать противника и отсутствие результатов у него.



«Работино — стратегический населенный пункт, состоящий из двух маленьких продольных улиц и одной поперечной улицы, — вот до какого рубежа ВСУ смогли дойти двумя подготовленными зарубежными странами корпусами», — отметил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ оказывают давление на ВСУ, истощая их силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году для проведения нового контрнаступления. Теперь ожидается, что украинской армии не хватит для этого ресурсов. Если российским военным удастся сохранить инициативу, то они будут совершать постоянные наступательные операции, которые доведут ВСУ до изнеможения.

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#украина
#всу
#вс рф
#контрнаступление
Умаев: на запорожском направлении создана сплошная линия противотанковых рвов
22 апреля 2024, 11:53

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В ходе подготовки к украинскому контрнаступлению российские военные в зоне СВО создали сплошную линию противотанковых рвов, которую противник не сумел преодолеть. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующие подробности сообщил начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев. Он отметил, что система инженерных заграждений наилучшим образом работает в совокупности с другими элементами.

«На запорожском направлении была создана многоэшелонированная система противотанковой обороны, что оправдало себя в последующем», — заявил полковник.

Герой России добавил, что ВСУ смогли лишь пройти по участку фронта длиной около 6 километров и 3 — 4 километра в глубину. Также Умаев заметил, что российские военные выполняют задачи в зоне спецоперации с оглядкой на применение FPV-дронов. Появление таких дронов влияет на тактику боевых действий, в том числе и на работу инженерных подразделений.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#дрон
#сво
#всу
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Буданов* рассказал об ошибках убитого в Испании российского летчика
Буданов* связал убийство в Испании угнавшего вертолет россиянина с его ошибками
22 апреля 2024, 11:45

Во время интервью с «Би-би-си — Украина» начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* прокомментировал убийство российского летчика Максима Кузьминова в Испании, который в августе 2023 года похитил вертолет Ми-8 и улетел на Украину. Согласно его высказываниям, этот инцидент стал результатом ошибок в психологии человека.
Буданов* подчеркнул, что подобные ситуации являются классическими психологическими ошибками, которые совершают люди, когда чувствуют себя безопасно и уверенно. По его мнению, когда у людей появляются деньги и они начинают стремиться к славе, они часто теряют бдительность и осторожность.

Он также указал на типичные признаки такого поведения, включая стремление к подчинению и восхищению, а также демонстрацию богатства и успешности. Буданов* выразил мнение, что такие действия являются распространенными и не случайными.

По мнению начальника ГУР, украинским властям следовало уделять больше внимания наблюдению за личностью Кузьминова и его действиями в контексте его предыдущих действий и совершенных нарушений.

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#мнение
#кадры
#telegram
#люди
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Солдата ВСУ осудили на пять лет за отказ форсировать Днепр
Солдата ВСУ приговорили к 5 годам лишения свободы за отказ форсировать Днепр
22 апреля 2024, 11:34

Фото: iStock/Sinenkiy

Солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Ивано-Франковской области Юрия М. приговорили к пяти годам лишения свободы за отказ форсировать реку Днепр для укрепления позиций в Крынках Херсонской области.
Как передает «Судебно-юридическая газета», Юрий, который проходил службу по мобилизации в должности стрелка-оператора в одной из бригад морской пехоты ВСУ, отказался выполнить приказ командира роты о форсировании реки и занятии позиций в Крынках.

Суд установил, что приказ не являлся преступным и должен был быть выполнен безоговорочно. Однако Юрий был признан виновным в неповиновении при условиях военного положения и осужден к пяти годам тюремного заключения.

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#вс рф
#солдат
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Глава разведки Украины рассказал о работе российских спецслужб
Глава ГУР Буданов*: российские спецслужбы работают на Украине над «Майданом-3»
22 апреля 2024, 11:07

Российские спецслужбы на Украине продолжают работать в рамках операции под кодовым названием «Майдан-3». Об этом 22 апреля в интервью «BBC Украина» заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*.
Он отметил, что эти спецслужбы нацелены на создание атмосферы паники, безнадежности и подстрекательства к конфликту между гражданскими и военными на Украине.

По его утверждению, российские спецслужбы активно продвигают план «Майдан-3», осознавая, что пророссийские силы в настоящее время не в состоянии функционировать открыто. Поэтому они прикрывают свою деятельность различными видами социальной агитации и созданием напряженности в обществе.

Буданов* также отметил, что из-за усиления социальной напряженности, вызванной «Майданом-3», замедлился процесс обмена пленными.

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#конфликт
#план
#telegram
#трамп
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На Украине ликвидирован американский наёмник Бердетт
22 апреля 2024, 10:51

Фото: istockphoto/Ildar Imashev

На Украине погиб американский наёмник Ян Бердетт, воевавший в составе Вооружённых сил Украины. Он входил в подразделение The Chosen company, входившее в состав 59-1 отдельной моторизованной бригады ВСУ.
Подразделение The Chosen company было основано в июне 2023 года отставным американским военным Райаном О'Лири, напоминает телеграм-канал АТО Донецк. В нём служили наёмники из западных стран, в основном англоязычных. Прошлой осенью это подразделение «солдат удачи» было замечено в Авдеевке. Бердетт сделал там фотографию на фоне самолёта-памятника МиГ-19. Где именно нашёл свой конец американский наёмник не уточняется.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции был ликвидирован другой наёмник из США Седрик Чарльз Хэмм. Он воевал в «Интернациональном легионе» в составе Вооружённых сил Украины.

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#сша
#операции
#донецк
#солдат
#наемники
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Глава ГУР Буданов* заявил о проблемности Telegram для Украины
Глава ГУР Буданов*: Telegram является проблемой для Украины
22 апреля 2024, 10:39

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* в интервью «BBC Украина» назвал проблемой для Украины существование мессенджера Telegram.
Он отметил, что необходимо упорядочить ситуацию с Telegram, возможно, даже установить законодательные нормы, требующие обязательной регистрации пользователей для прозрачности их принадлежности к медиа-ресурсам.

Буданов* подчеркнул, что в «демократическом обществе» выражение своих взглядов должно сопровождаться прозрачностью, и Telegram-каналы, по его мнению, следует обязать зарегистрироваться как средства массовой информации.

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#конфликт
#медиа
#telegram
#трамп
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Le Monde: европейские страны не намерены отправлять Украине ЗРК Patriot
22 апреля 2024, 10:25

Фото: istockphoto/e-crow

Европейские страны выражают нежелание отправлять свои системы ПВО Patriot на Украину. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Отмечается, что Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды и Польша не намерены отправлять свои системы ПВО на линию фронта. Польша боится передавать Украине средства противовоздушной обороны, поскольку находится рядом с Россией и Белоруссией.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее дежурные средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Обломки сбитых дронов упали вдали от населённых пунктов. Никто не пострадал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
#россия
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Стало известно о выполнении задач в зоне СВО с оглядкой на FPV-дроны
Герой России Умаев: задачи в зоне СВО выполняются с оглядкой на FPV-дроны
22 апреля 2024, 10:17

Фото: iStock/vadimrysev

Российским бойцам, действующим в зоне специальной военной операции (СВО), постоянно приходится учитывать применение FPV-дронов.
Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев.

Он отметил, что появление таких дронов влияет на тактику боевых действий, в том числе и на работу инженерных подразделений.

Как отметил Герой России, если раньше задачи, включая установку заграждений, выполнялись в любое время суток, теперь все действия осуществляются с учетом наличия FPV-средств.

Умаев также добавил, что в период подготовки к контрнаступлению инженерные подразделения привыкли работать с 3 до 5 утра, когда «ночные беспилотные аппараты уже не активны, а дневные еще не начали свою работу».

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#дроны
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Украину ждут проблемы и трудная ситуация в мае
Глава ГУР Буданов* призвал Украину готовиться к тяжелой ситуации в мае
22 апреля 2024, 10:00

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина в мае столкнётся со сложной ситуацией и проблемами. Об этом заявил начальник ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов*.
«Нас ждёт достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время», – отметил он.

Глава ГУР пояснил, что армагеддона и катастрофы ожидать не стоит, но проблемы действительно будут. ВС РФ начнут применять «комплексный подход», после чего начнётся «трудный период», добавил он.

Буданов* уточнил, что речь идёт не только об обстановке на фронте, но и о внутренней политической ситуации в стране.

Ранее глава ГУР Буданов* рассказал о планировании новых диверсий в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#конфликт
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#россия
#всу
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