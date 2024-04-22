Стало известно, какую технику бросили ВСУ во время контрнаступления

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Герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев прокомментировал контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что за почти шесть месяцев операции ВСУ не добились значимых результатов. Украинские военные бросили лучшие образцы западной техники. Он напомнил, что были представлены кадры, на которых горят танки БМП Bradley и Leopard.
По его словам, российские военные уже начали высмеивать противника и отсутствие результатов у него.
Ранее сообщалось, что ВС РФ оказывают давление на ВСУ, истощая их силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году для проведения нового контрнаступления. Теперь ожидается, что украинской армии не хватит для этого ресурсов. Если российским военным удастся сохранить инициативу, то они будут совершать постоянные наступательные операции, которые доведут ВСУ до изнеможения.
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По его словам, российские военные уже начали высмеивать противника и отсутствие результатов у него.
«Работино — стратегический населенный пункт, состоящий из двух маленьких продольных улиц и одной поперечной улицы, — вот до какого рубежа ВСУ смогли дойти двумя подготовленными зарубежными странами корпусами», — отметил он.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Ранее сообщалось, что ВС РФ оказывают давление на ВСУ, истощая их силы, которые украинцы теоретически могли бы нарастить к 2025 году для проведения нового контрнаступления. Теперь ожидается, что украинской армии не хватит для этого ресурсов. Если российским военным удастся сохранить инициативу, то они будут совершать постоянные наступательные операции, которые доведут ВСУ до изнеможения.
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Дарья Осипова