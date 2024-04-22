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Контратака ВСУ в Красногоровке и продвижение ВС РФ под Угледаром: последние новости СВО

22 апреля 2024, 08:53
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка, полностью выбив противника с окраин. Также российской армии удалось продвинуться на Донецком и Угледарском направлениях. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, где пытаются атаковать ВСУ, читайте в материале «Радио 1».


Запорожское направление



Ожесточенные бои продолжаются в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». ВС РФ интенсивно воздействуют на украинскую оборону, привлекая средства дальнего поражения. Позиционные бои идут северо-западнее Вербового.


Донецкое направление


ВСУ пытаются помешать наступлению российской армии на окраинах Новомихайловки. ВС РФ наносят удары по позициям противника в Красногоровке. Противник контратакует, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции. Севернее в балке Домаха продолжается зачистка «вклинения» на рубеже Первомайское — Нетайлово.

Небольшие тактические успехи в районе Нетайлово. В районе Уманского, Семёновки и в Бердычах – встречные бои.


Часовоярское направление


Российские войска продвинулись в районе Богдановки, полностью выбив ВСУ с окраин населённого пункта. Продолжаются бои на восточных окраинах Часов Яра.

Бахмутское направление


В районе Красного ВС РФ наступают вдоль трассы Т-0504 в направлении Константиновки.


Авдеевское направление


На Авдеевском направлении российские войска атакуют позиции противника вдоль улицы Ивана Франко в районе подстанции в Очеретино. А в окрестностях Новокалиново и на рубеже Бердычи — Семеновка без значительных изменений.


Угледарское направление


На Угледарском направлении российские морпехи из 155-ой бригады освободили большую часть Новомихайловки, противник удерживает позиции на западной окраине. Также взята под контроль большая часть СНТ «Машиностроитель», однако противник сохраняет присутствие на 30% дачного поселка.

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#сво
В Одесской области взрывами повреждены склады и сельскохозяйственная техника
22 апреля 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Одесской области на фоне объявленной воздушной тревоги произошла серия взрывов. В результате повреждения получили складские помещения и сельскохозяйственная техника.
Об этом сообщило оперативное командование Вооружённых сил Украины, отвечающих за южное направление. Других подробностей, а также местонахождения складов, в пресс-службе ВСУ не приводят. Известно, что после того, как раздались сигналы тревоги, в регионе работали системы противовоздушной обороны.

Накануне, 21 апреля, глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщал, что российские войска нанесли точечные удары по объектам портовой логистики Одесской области. Для атаки были использованы баллистические ракеты. В местных социальных сетях пишут, что в порту Южный под Одессой третий день тушат пожар на объекте портовой инфраструктуры.

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Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схроны ВСУ с иностранным оружием
22 апреля 2024, 08:36

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке несколько заминированных украинских схронов. В числе прочего, в тайниках было найдено оружие иностранного производства.
В тайных складах силовики нашли около 70 гранат, более 100 выстрелов для гранатомёта, свыше 700 артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров западного производства, почти 140 танковых снарядов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Уточняется, что тайники были оставлены военнослужащими ВСУ перед отступлением из города. Все схроны были заминированы. Кроме указанных боеприпасов, на складах были найдены нацистская символика, а также шприцы, заправленные неизвестным веществом. Содержимое шприцев направлено местным экспертам.

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#оружие
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MWM: Россия захватила наиболее мощный танк Leopard 2 из переданных ВСУ
22 апреля 2024, 08:30

Фото: iStock/Longfin Media

Кадры из зоны СВО подтверждают, что РФ захватила наиболее мощную версию немецкого танка Leopard 2 из числа поставленных Украине. Об этом сообщил Military Watch Magazine.
«Видеозапись, опубликованная 21 апреля, подтвердила, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2А6 в ходе столкновений с украинскими войсками», – указано в публикации.

Отмечается, что модификация Leopard 2A6 представляет собой наиболее мощный вариант немецкого танка Leopard 2, который получили ВСУ. Среди европейских танков его превосходит лишь небольшое количество машин Leopard 2A7, которые были приняты на вооружение в конце 2010-х годов.

Парк имеющихся в распоряжении украинских военных танков Leopard 2 понес тяжелые потери с момента провальной попытки контрнаступления. При этом именно модификация Leopard 2A6 стала одной из первых машин западного производства, уничтоженной РФ. Сейчас сообщения о применении этих танков на фронте стали значительно реже. Ожидания Запада, касающиеся характеристик боевой машины, не оправдались.

Ранее в России наградили бойцов за подбитые ими в зоне спецоперации танки Leopard 2. Военнослужащие получили денежные сертификаты на 500 тысяч рублей. Торжественная церемония прошла в штабе Московского военного округа. Денежное вознаграждение за подбитые немецкие «Леопарды» получили шесть российских бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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#россия
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Российские бойцы вступили в бой с превосходящими силами ВСУ
22 апреля 2024, 06:43

Фото: iStock/zabelin

Два штурмовика группы «Восток» вступили в бой с восемью военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли их укрепленные позиции, сообщили РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
По информации ведомства, столкновения произошли в районе Волновахи к югу от Донецка. В частности, штурмовое подразделение мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии военной группы «Восток» из Приморья заняло укрепленные позиции ВСУ.

Россияне под руководством офицера с позывным Саваль провели успешную разведку боем и зачистили укрепленные позиции противника. В результате боя россияне взяли в плен несколько украинцев.

Ранее сообщалось, что десантники Бурятии и Забайкалья заняли опорные пункты ВСУ под Часовым Яром и взяли в плен нескольких бойцов ВСУ.

До этого стало известно, что Украина готовится к контрнаступлению с новым поставленным Западом оружием.

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Десантники из Бурятии и Забайкалья заняли опорный пункт ВСУ возле Часового Яра
Минобороны: Десантники ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром
22 апреля 2024, 06:36

Фото: iStock/gorodenkoff

Бурятские и забайкальские десантники взяли в плен четырех украинских солдат после захвата опорного пункта на окраине Часова Яра в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Бронегруппа десантников из Улан-Удэ на БМД-2 и танках Т-80 атаковала опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от села. Позднее ведомство сообщило, что штурмовой группе забайкальских десантников удалось «сломить сопротивление оставшихся боевиков ВСУ».

Четверо украинских солдат сдались в плен, а те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России создали систему защиты объектов от ударов дронов.

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#вс рф
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#плен
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Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием, заявил член СПЧ
Член СПЧ Ионов: Киев готовится к контрнаступлению с новым оружием
22 апреля 2024, 06:05

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Эксперт по международным отношениям общероссийского движения «Сильная Россия», член Совета по правам человека, напрямую подчиняющийся президенту России, Александр Ионов заявил, что Украина готовит контрнаступление, передает Ura.ru.
По его словам, Украина готовится к контратаке с помощью нового оружия, которое европейские страны пытаются предоставить Киеву в рамках новых мер поддержки.

«Сейчас идет последнее приготовление к мобилизации на Украине. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал», — подчеркнул член СПЧ.

Ранее стало известно, что ВСУ прибегают к тактике «хитрых» полетов дронов.

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#оружие
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В России рассказали о «хитрых» полетах дронов ВСУ
Леонков: Дроны ВСУ совершают «хитрые» полеты для поражения целей
22 апреля 2024, 05:07

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотники-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют «хитрые» траектории полета для поражения российских целей, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью News.ru.
Леонков заявил, что такие беспилотники пытаются атаковать критически важные военные и гражданские инфраструктуры.

«Они совершенствуют свои полеты, пользуются тем, что не успеваем заткнуть бреши, через которые они пролетают. Выполняют хитрые полеты», – сказал Леонков.

Леонков объяснил, что беспилотники учитывают рельеф местности и берега рек, над которыми они летают. Это делается для того, чтобы снизить заметность аппаратов, которые могут появиться на радарах перед атакой.

По словам эксперта, современные системы ПВО могут сбивать такие беспилотники, а системы радиоэлектронной борьбы – выводить из строя их навигационное оборудование.

Ранее в России отреагировали на «долетающий до Сибири» дрон ВСУ.

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Герой России высказался о роли мобилизованных в ходе СВО
Герой РФ Умаев: Мобилизованные внесли важный вклад в отражении контрнаступления
22 апреля 2024, 03:49

Фото: iStock/DIMUSE

Герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев в беседе с информационным агентством ТАСС оценил роль мобилизованных сил в специальной военной операции (СВО).
Военный отметил, что эти военнослужащие обладают высокой мотивацией и внесли значительный вклад в отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году.

«Важна роль солдата, который непосредственно выполняет задачи. Я каждый день с ними беседовал, проверял, а там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные», – отметил Умаев.

Он рассказал о статусе бойцов. Им приходилось ставить заслоны в глубине вражеской территории. По словам этого офицера, его бойцы отвечали: «Ставьте задачу, я выполню».

Умаев подчеркнул, что благодаря мотивированному личному составу российским войскам удалось отразить контранступление ВСУ.

Ранее сообщалось о прорыве бойцами ВС РФ украинской обороны в центральной части Донбасса.

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#вс рф
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#украина
#контрнаступление
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На Украине сообщили о серии взрывов в Одесской области
«24 канал» сообщил о серии взрывов в Одесской области Украины
22 апреля 2024, 03:39

Фото: iStock/RamonCast

В Одесской области произошли взрывы, сообщает украинский телеканал «24 канал» в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Угрозы прямой атаки на Одессу нет. Республиканские ВВС предупредили жителей региона о возможных атаках беспилотников и баллистических снарядов.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждения объявлены в подконтрольных Киеву Полтавской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. В настоящее время фиксируются отбои.

В пятницу, 19 апреля, Вооруженные силы России (ВС) нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в городе Южный к востоку от Одессы. По данным Министерства инфраструктуры Украины, в результате атаки были повреждены два терминала.

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