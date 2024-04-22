Контратака ВСУ в Красногоровке и продвижение ВС РФ под Угледаром: последние новости СВО

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ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка, полностью выбив противника с окраин. Также российской армии удалось продвинуться на Донецком и Угледарском направлениях. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, где пытаются атаковать ВСУ, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
Ожесточенные бои продолжаются в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». ВС РФ интенсивно воздействуют на украинскую оборону, привлекая средства дальнего поражения. Позиционные бои идут северо-западнее Вербового.
Донецкое направление
ВСУ пытаются помешать наступлению российской армии на окраинах Новомихайловки. ВС РФ наносят удары по позициям противника в Красногоровке. Противник контратакует, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции. Севернее в балке Домаха продолжается зачистка «вклинения» на рубеже Первомайское — Нетайлово.
Небольшие тактические успехи в районе Нетайлово. В районе Уманского, Семёновки и в Бердычах – встречные бои.
Часовоярское направление
Российские войска продвинулись в районе Богдановки, полностью выбив ВСУ с окраин населённого пункта. Продолжаются бои на восточных окраинах Часов Яра.
Бахмутское направление
В районе Красного ВС РФ наступают вдоль трассы Т-0504 в направлении Константиновки.
Авдеевское направление
На Авдеевском направлении российские войска атакуют позиции противника вдоль улицы Ивана Франко в районе подстанции в Очеретино. А в окрестностях Новокалиново и на рубеже Бердычи — Семеновка без значительных изменений.
Угледарское направление
На Угледарском направлении российские морпехи из 155-ой бригады освободили большую часть Новомихайловки, противник удерживает позиции на западной окраине. Также взята под контроль большая часть СНТ «Машиностроитель», однако противник сохраняет присутствие на 30% дачного поселка.
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Анастасия Хохлова