Эксперт Сунь: реальное перемирие между РФ и Украиной маловероятно

Фото: iStock/Diy13
По словам исполнительного директора Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Суня Ци, реальное перемирие между Россией и Украиной маловероятно на фоне раскола международного сообщества. Этим эксперт поделился с ТАСС.
«Однако реальное перемирие маловероятно», — сказал агентству Сунь.
Эксперт отметил, что Украина продолжит наносить удары по территории РФ и на День Победы.
Свою позицию Сунь объяснил тем, что сейчас в мире наблюдается раскол международного сообщества. На фоне этого усиливается хрупкость перемирия на Украине.
«Внутри Евросоюза нет единства по вопросу прекращения огня: Великобритания и Франция поддерживают военную помощь Украине, Италия против отправки войск. США, хоть и продвигают переговоры, но "дипломатия сделки" Трампа может лишить соглашение долгосрочных гарантий. Такой разнобой в позициях США и Европы затрудняет реализацию механизма наблюдения за прекращением огня и даже может привести к повторению ошибок, допущенных в соглашении о прекращении огня между Боснией и Черногорией в 1992 году», — предположил эксперт.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявит о перемирии, которое начнется в дни 80-летия Победы в ВОВ. Оно стартует в полночь 8 мая и завершится в это же время 11 мая.
Читайте также:
Небензя: перемирие РФ и Украины станет прелюдией к прямым переговорам
Трамп: Путин хочет остановить конфликт на Украине
ABC: США отказали Украине в передаче списанных танков Abrams из Австралии
Иван Мусатов