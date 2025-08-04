Сальдо рассказал о пеших колоннах беженцев из Херсона

04 августа 2025, 14:58

Сальдо: пешие колонны беженцев идут из херсонского микрорайона Остров

Владимир Сальдо (фото: kremlin.ru)

Мирное население херсонского микрорайона Остров начало массово покидать район пешком. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.