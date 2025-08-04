Сальдо рассказал о пеших колоннах беженцев из Херсона
Мирное население херсонского микрорайона Остров начало массово покидать район пешком. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, утром 4 августа из района, расположенного на Карантинном острове, начались пешие переходы через железнодорожный мост в направлении территорий, находящихся под контролем российских сил.
Сальдо подчеркнул, что люди покидают территорию, поскольку киевский режим превратил её в сплошной укрепрайон.
Эвакуация проходит в сложных условиях – жителям приходится самостоятельно преодолевать опасные участки без транспортной поддержки. Район фактически оказался в прифронтовой зоне, что делает пребывание там небезопасным для мирного населения.
В настоящее время, по официальным данным, под контролем России находится около 75% территории Херсонской области, тогда как правобережная часть, включая сам город Херсон, остаётся под контролем украинских войск.
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