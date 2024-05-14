Вокруг Харькова намерены создать окно для выхода ВСУ

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ВС РФ планируют создать окно для выхода ВСУ из Харькова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта из Луганской Народной Республики полковника Виталия Киселева.
По словам Киселева, российские военные развернут три плацдарма вокруг города с большим окном в сторону Песочина и Лубновки. Солдаты ВСУ будут передвигаться по этой свободной дороге, отметил он.
Вся передвигающаяся военная техника ВСУ будет уничтожаться. Для этого есть средства и силы, добавил эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российском наступлении на харьковском направлении. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Вся передвигающаяся военная техника ВСУ будет уничтожаться. Для этого есть средства и силы, добавил эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российском наступлении на харьковском направлении. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова