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Вокруг Харькова намерены создать окно для выхода ВСУ

Эксперт Киселев заявил, что ВС РФ создадут окно для выхода ВСУ из Харькова
14 мая 2024, 10:04
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

ВС РФ планируют создать окно для выхода ВСУ из Харькова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта из Луганской Народной Республики полковника Виталия Киселева.
По словам Киселева, российские военные развернут три плацдарма вокруг города с большим окном в сторону Песочина и Лубновки. Солдаты ВСУ будут передвигаться по этой свободной дороге, отметил он.

Вся передвигающаяся военная техника ВСУ будет уничтожаться. Для этого есть средства и силы, добавил эксперт.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российском наступлении на харьковском направлении. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военная техника
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#владимир зеленский
Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области
Буданов*: обстановка для ВСУ в Харьковской области становится критической
14 мая 2024, 09:41

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Об этом сообщает The New York Times.
По словам Буданова*, цель наступления бойцов ВС РФ на Харьковском направлении заключается в истощении и без того слабых военных резервов Украины. Он отметил, что для укрепления обороны на этом участке передовой командованию ВСУ пришлось перебросить войска с других участков фронта.

Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область. Буданов* заключил, что все силы ВСУ на сегодняшний день находятся под Харьковом и в Часовом Яру.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Следующие недели станут решающими для Украины, пишут СМИ
Times: следующие несколько недель станут решающими для Украины
14 мая 2024, 09:38

Фото: iStock/Jakub Laichter

Следующие недели станут решающими для Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Times.
Отмечается, что украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: в Часов Яр «в надежде удержать Донбасс» или «в бой на российской границе».

Смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, наконец-то предусмотренные принятым законопроектом президента США Джо Байдена о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию? Будут ли европейские страны, расположенные ближе к Украине, готовы расстаться с системами ПВО Patriot?» — пишет издание.

Доставка систем Partiot займет много времени, а также до прибытия истребителей F-16 на Украину остались еще «месяцы». Проблемы с логистикой и подготовка инженеров оказываются гораздо более сложными, чем подготовка пилотов, сообщает издание.

«Все это привело к увеличению потерь среди украинской пехоты, сделав живую силу все более ценным ресурсом», — пишет газета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинские военкомы боятся ночевать в Херсоне
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Украинские военкомы боятся ночевать в Херсоне
Подполье: Военкомы из западных областей Украины боятся ночевать в Херсоне
14 мая 2024, 09:14

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сотрудники военкоматов из западных областей Украины боятся ночевать в Херсоне, об этом сообщил источник из пророссийского подполья в интервью для РИА Новости.
«Эти сотрудники присланных в Херсон западных ТЦК не ночуют в городе. Каждый вечер они организованно убывают в сторону Николаева. Боятся возмездия местных», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, работа местных сотрудников военных комиссариатов перестала устраивать киевский режим, поэтому они отправили в область «западенцев», которые отличаются более жестокими методами — хватают людей прямо на улицах, несмотря на отсрочку и справки.

Представитель подполья отметил, что Херсон практически опустел — люди не рискуют выходить на улицу в страхе быть схваченными.

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#херсонская область
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#мобилизация
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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Новотроицком в ДНР
14 мая 2024, 08:48

Фото: iStock/Irina Piskova

ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в Новотроицком. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Он был сброшен в понедельник, 13 мая, в 23:10.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяли химическое оружие против мирных жителей села Семеновка в Ясиноватском районе Донецкой народной республики (ДНР). Химическое оружие вызвало затруднение дыхания, привкус миндаля и крови во рту, тошноту и рвоту.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
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#днр
#сво
#всу
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ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по заводу и военному аэродрому в Умани
14 мая 2024, 08:25

Фото: iStock/Anna_Anikina

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Лебедев отметил, что повреждения получили склады и пункты временной дислокации, где осуществляется перераспределение подразделений украинской армии. Примечательно, что на военном аэродроме в Умани разгружаются не только тяжелые борты, но и «переделанные под ракеты НАТО самолеты Су-27».

По словам подпольщика, в результате удара в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш» был зафиксирован «очень мощный» взрыв.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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При атаке ВСУ на Белгород пострадала женщина
Губернатор Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород пострадала женщина
14 мая 2024, 08:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район 14 мая пострадала женщина. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Сообщается, что женщина получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Он заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждено остекление в 21 квартире в 9 многоквартирных домах. По его словам, над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью над Белгородской областью с помощью ПВО были уничтожены 25 реактивных снарядов украинской РЗСО «Вампир».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове
Подполье: ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове
14 мая 2024, 07:47

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах. По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы», — рассказал он.

По его словам, 7 экипажей скорой помощи поехали в сторону Великой Даниловки. Он рассказал, что в 5:40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны. В Циркунах подполье фиксирует скопления личного состава. Лебедев добавил, что привозят туда подразделения даже с Винниц. Там всех перебирают, а потом увозят на разные направления.

Ранее подполье сообщало, что ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в городе Миргород Полтавской области, который использовался для атак на Белгород. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что вечером 12 мая город Миргород получил два удара. Первый пришелся по военному аэродрому. Его описали как мощный, а второй в туже сторону, но был гораздо сильнее и с детонацией.

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ПВО ночью сбила 25 реактивных снарядов над Белгородской областью
14 мая 2024, 07:30

Фото: iStock/e-crow

Минувшей ночью над Белгородской областью с помощью ПВО были уничтожены 25 реактивных снарядов украинской РЗСО «Вампир». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальному сообщению оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи, ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на объекты в России с использованием системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурные средства ПВО смогли уничтожить 25 ракетных снарядов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские системы ПВО поразили несколько воздушных целей на подходе к Белгороду. Глава региона уточнил, что после воздушной атаки в селе Черемошное снаряд попал в частный жилой. Трое россиян не пострадали и не отказались вызывать скорую помощь. Также были разрушены пять частных домов и три автомобиля.

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#пво
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МО РФ: Военные взяли в плен бойцов подразделений «Кракен»* и «Братство»*
14 мая 2024, 07:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцы группировки «Север» взяли в плен боевиков «Братства»* и «Кракена»* в Харьковской области. Об этом сообщили в МО РФ.
Ведомство опубликовало кадры с боевиками неонацистских формирований «Братство»* и «Кракен»*.

«Кракен»* Илья Гуда (позывной Комар) в марте 2024 года в составе «Русского добровольческого корпуса»** участвовал в нападении на Белгородскую область.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* запрещенная в России террористическая организация
** запрещенная в России террористическая организация
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