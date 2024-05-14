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Следующие недели станут решающими для Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Times.
Отмечается, что украинским генералам предстоит решить, куда направлять военных: в Часов Яр «в надежде удержать Донбасс» или «в бой на российской границе».
Доставка систем Partiot займет много времени, а также до прибытия истребителей F-16 на Украину остались еще «месяцы». Проблемы с логистикой и подготовка инженеров оказываются гораздо более сложными, чем подготовка пилотов, сообщает издание.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Смогут ли западные артиллерийские боеприпасы, наконец-то предусмотренные принятым законопроектом президента США Джо Байдена о военной помощи, прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию? Будут ли европейские страны, расположенные ближе к Украине, готовы расстаться с системами ПВО Patriot?» — пишет издание.
Доставка систем Partiot займет много времени, а также до прибытия истребителей F-16 на Украину остались еще «месяцы». Проблемы с логистикой и подготовка инженеров оказываются гораздо более сложными, чем подготовка пилотов, сообщает издание.
«Все это привело к увеличению потерь среди украинской пехоты, сделав живую силу все более ценным ресурсом», — пишет газета.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова