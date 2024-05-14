Украинские военкомы боятся ночевать в Херсоне

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Сотрудники военкоматов из западных областей Украины боятся ночевать в Херсоне, об этом сообщил источник из пророссийского подполья в интервью для РИА Новости.
«Эти сотрудники присланных в Херсон западных ТЦК не ночуют в городе. Каждый вечер они организованно убывают в сторону Николаева. Боятся возмездия местных», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, работа местных сотрудников военных комиссариатов перестала устраивать киевский режим, поэтому они отправили в область «западенцев», которые отличаются более жестокими методами — хватают людей прямо на улицах, несмотря на отсрочку и справки.
Представитель подполья отметил, что Херсон практически опустел — люди не рискуют выходить на улицу в страхе быть схваченными.
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