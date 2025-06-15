Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских БПЛА в двух российских регионах
Российские силы ПВО за минувшую ночь сбили шесть украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, пять дронов были сбиты над Белгородской областью и один — над Орловской областью. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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