Странная деталь, которая удивила экспертов: что обнаружили на ЗАЭС после атаки

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли остатков покрышек или дронов в поврежденной башне градирни Запорожской АЭС, сообщает агентство РИА Новости.
В ходе осмотра поврежденной градирни, сотрудники МАГАТЭ не обнаружили следов покрышек или других остатков, связанных с атакой, как это утверждалось ранее. Это опровергло предыдущие заявления о том, что пожар мог быть вызван использованием покрышек или беспилотников.
Ранее госкорпорация «Росатом» сообщала, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух ударов беспилотников ВСУ, после чего начался пожар. Пожар был локализован силами МЧС, но оценка состояния градирни и ее восстановление будут проведены позже, когда обстановка позволит.
Директор ЗАЭС Юрий Черничук подтвердил, что инспекторам МАГАТЭ была предоставлена полная информация о произошедшем. Он отметил, что информация о горении покрышек и топлива в недружественных СМИ является недостоверной.
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Ранее госкорпорация «Росатом» сообщала, что градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух ударов беспилотников ВСУ, после чего начался пожар. Пожар был локализован силами МЧС, но оценка состояния градирни и ее восстановление будут проведены позже, когда обстановка позволит.
Директор ЗАЭС Юрий Черничук подтвердил, что инспекторам МАГАТЭ была предоставлена полная информация о произошедшем. Он отметил, что информация о горении покрышек и топлива в недружественных СМИ является недостоверной.
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Елена Перлова