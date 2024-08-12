Политолог Корнилов заявил о странном отношении МАГАТЭ в отношении ЗАЭС

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Политолог Владимир Корнилов заявил, что МАГАТЭ ведут себя очень странно по отношению к Запорожской АЭС.
С одной стороны, по мнению эксперта, они не хотят допустить эскалации на объект, но с другой, в упор не замечают, кто и когда обстреливает станцию.
Двойственную позицию по этому вопросу занимает и Украина, считает специалист.
А военный эксперт, член экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил, почему Украина атаковала Курскую область на фоне переговоров с Москвой.
Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что одна из причин, по которым ВСУ решили атаковать приграничные регионы, в частности Курскую область, заключается в стремлении оттянуть российские войска от Купянска и Краматорска.
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Двойственную позицию по этому вопросу занимает и Украина, считает специалист.
«Перспектива ядерной аварии или утечки радиоактивных материалов не обрадует Запад. Впрочем, в этой организации давно уже ведут себя странно. Они своими глазами видят, что атомную станцию контролирует Россия, но, имея на ней своих представителей, МАГАТЭ «не видит», кто обстреливает станцию и лишь регулярно призывает «прекратить эскалацию конфликта вокруг ЗАЭС», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Корнилов.
А военный эксперт, член экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил, почему Украина атаковала Курскую область на фоне переговоров с Москвой.
«Я думаю, что Зеленский при помощи Запада хочет выйти победителем: ставки он делает крупные. К вашему вопросу о переговорах: президент Путин сказал, что на условиях киевского режима переговоров не будет. А Зеленский полагает, что если он пойдёт на мирные переговоры на своих условиях, то будет победителем», — высказал своё мнение в беседе с Pravda.Ru Перенджиев.
Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что одна из причин, по которым ВСУ решили атаковать приграничные регионы, в частности Курскую область, заключается в стремлении оттянуть российские войска от Купянска и Краматорска.
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Мелисса Тимофеева