Эксперты МАГАТЭ снова слышат признаки военной активности близ ЗАЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Военную активность вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) услышали специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в сообщении экспертов. Уточняется, что признаки военной активности слышны последнюю неделю. В расчет берется и взрыв около площадки 16 и 17 июня.
«ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что на самой площадке или вблизи нее никаких воздействий не было», – сказано в публикации.
Также отмечено, что большую часть дней специалистами МАГАТЭ слышались взрывы и в отдалении от площадки. ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Предприятие является самым крупным по количеству блоков и мощности в Европе. В октябре 2022 года находится в собственности России.
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Никита Кротов