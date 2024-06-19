Энергодар, в котором находится ЗАЭС, полностью остался без света после атаки ВСУ

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Город Энергодар, на территории которого располагается Запорожская АЭС, оставался без электроэнергии около двух часов после обстрела подстанции со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили представители городской администрации в Telegram.
Они рассказали, что украинские БПЛА нанесли удар по подстанции «Луч». В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину сообщили, что украинские боевики полностью уничтожили подстанцию.
Специалист отметила, что электроснабжение Энергодара уже восстановлено, город запитан с атомной станции. Сама территория АЭС при обстреле не пострадала.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) были представлены доказательства об обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Он заявил, что МАГАТЭ на международном уровне должно ставить вопрос о привлечении к ответственности ВСУ в части обстрелов станции.
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Специалист отметила, что электроснабжение Энергодара уже восстановлено, город запитан с атомной станции. Сама территория АЭС при обстреле не пострадала.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) были представлены доказательства об обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Он заявил, что МАГАТЭ на международном уровне должно ставить вопрос о привлечении к ответственности ВСУ в части обстрелов станции.
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Никита Иванов