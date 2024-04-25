Эксперты назвали «город-ключ» к дальнейшему наступлению России в Донбассе

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Украинские военные и эксперты сообщили, что после захвата Северодонецка, Артемовска и Авдеевки, ВС РФ «нацелились» на Часов Яр, который занимает господствующее положение на высотах. Об этом пишет The New York Times.
По мнению экспертов, падение Часова Яра является наиболее значимым в оперативном плане достижением ВС РФ с момента начала спецоперации. Экс-полковник ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский утверждает, что Часов Яр является ключом, который откроет ворота для изнурительных и долгих сражений.
Отмечается, что падение Часова Яра также откроет российским военнослужащим прямой путь на Константиновку, которую издание считает основным узлом снабжения ВСУ на большей части восточного фронта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Отмечается, что падение Часова Яра также откроет российским военнослужащим прямой путь на Константиновку, которую издание считает основным узлом снабжения ВСУ на большей части восточного фронта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова