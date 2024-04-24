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Обозреватели Telegram-канала «Военное дело» опубликовали видеокадры, которые были сняты российскими бойцами в лесополосе на Авдеевском направлении.
По словам российских военнослужащих, в нескольких километрах от Авдеевки лежат горы трупов украинских солдат. Тела погибших украинцев лежат под открытым небом, не нужные командованию и сослуживцам.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ уже больше месяца не эвакуируют тела своих сослуживцев, погибших в боях у Белогоровки в Луганской Народной Республике. Марочко отмечает, что на некоторых позициях очень сложно даже находиться из-за неубранных тел убитых украинских военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ уже больше месяца не эвакуируют тела своих сослуживцев, погибших в боях у Белогоровки в Луганской Народной Республике. Марочко отмечает, что на некоторых позициях очень сложно даже находиться из-за неубранных тел убитых украинских военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова