Количество поврежденных при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону квартир выросло

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Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин написал в своем Telegram-канале, что при атаке БПЛА на город были повреждены 16 квартир.
Градоначальник рассказал, что в помещениях выбило стекла и рамы. По его словам, в процессе обхода специалисты составили акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова