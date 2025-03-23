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Успех ВС РФ на краснолиманском и покровском направлениях, активная оборона Белгородчины: последние новости СВО на 23 марта

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


ВСУ в ночь на 23 марта произвели массированный удар беспилотными летательными аппаратами по нескольким регионам России. В воздушном пространстве Ростовской области было уничтожено 29 беспилотных летательных аппаратов. В Астраханской области сбито 20 дронов. В Воронежской и Волгоградской областях было зафиксировано по три случая уничтожения БПЛА. В Республике Крым было сбито два беспилотника. В Курской и Саратовской областях уничтожено по одному беспилотнику.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА на автодороге Морозовск – Цимлянск загорелся автомобиль. В машине погиб человек, его личность пока не установлена. В хуторе Каюковка, расположенном в Тарасовском районе, в одном из домов по улице Центральная произошло повреждение остекления, никто не пострадал.

Курская область


В Курской области не утихают ожесточённые столкновения в лесных массивах, расположенных недалеко от границы, к западу от населённого пункта Гоголевка. Также напряжённая обстановка сохраняется в окрестностях Гуево. У ВСУ, находящихся в окружении в районе Гуево, наблюдается нехватка продовольствия.

На участке между населёнными пунктами Журавка, Басовка, Гоголевка и Горналь продвижение ВС РФ практически остановилось. Противник укрепил оборону, перебросив сюда дополнительные силы с других направлений, и делает всё возможное, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться вглубь территории Украины. В районе пропускного пункта «Суджа» продолжаются ожесточённые столкновения, украинские военные активно защищают дорогу на Юнаковку.

Белгородская область


Обстановка на границе в Белгородской области остается напряженной. Вооружённые силы Украины предпринимают попытки атаковать границу, но несут значительные потери ещё до того, как достигают её. Российская артиллерия работает в круглосуточном режиме. Из прифронтовой зоны продолжается эвакуация мирных жителей.

Президент Чехии заявил, что Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году
Президент Чехии заявил, что Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году

Угледарское направление


ВС РФ демонстрируют уверенное продвижение на этом направлении. В окрестностях Вольного Поля и Весёлого подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно прорвали оборонительные рубежи украинской армии. По информации с мест, российские военные уже достигли окраин Разлива.

Усиление позиций российских военных в районе Угледара создаёт потенциальную опасность для логистических цепочек ВСУ в этом регионе. Пока противник не осуществляет масштабных ответных действий, что может указывать на передислокацию сил или недостаток ресурсов.

Покровское направление


К югу от Срибного российские штурмовые группы успешно продвинулись на два километра. На северном участке фронта ВС РФ удерживают позиции в Запорожье и ведут наступление в западном направлении, а также в районе Преображенки. Именно оттуда украинские военные, используя бронетехнику и привлекая дополнительные силы, пытаются организовать ответные действия.

Краснолиманское направление


В районе Торского подразделения ВС РФ установили контроль над логистическими маршрутами ВСУ. Это затрудняет для противника возможность перемещения ресурсов.

В результате наступления российских войск, урочище Яр Дальний, расположенное к юго-востоку от Ямполовки, перешло под контроль Российской Федерации. На севере, в районе Ивановки и Макеевки, объединение плацдармов позволило армии России занять позиции на западном берегу реки Жеребец, недалеко от Невского.

Отмечается продвижение ВС РФ к западу от Новолюбовки. Взятие под контроль сёл Зелёная Долина, Липово, Новое, Катериновка и Редкодуб даёт возможность начать наступление на Лиман с южного направления, что может привести к изменению ситуации на этом участке фронта.


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Чехия готова отправить войска на Украину
Павел: чешские военные могут войти в состав европейских миротворцев на Украине
23 марта 2025, 10:19

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна намерена отправить войска на Украину в составе миротворческого контингента, передает «Европейская правда».
«И я верю, что как только появится понимание того, что существует общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции», — пояснил чешский лидер.

По словам президента, Чехия должна быть одной из стран, которая предоставит Киеву гарантии безопасности в будущем. Павел заключил, что это необходимо сделать ради «защиты самих себя».

Ранее сообщалось, что британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#украина
#чехия
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Количество поврежденных при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону квартир выросло
Мэр Скрябин: при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 16 квартир
23 марта 2025, 09:58

Фото: iStock/Standart

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин написал в своем Telegram-канале, что при атаке БПЛА на город были повреждены 16 квартир.
Градоначальник рассказал, что в помещениях выбило стекла и рамы. По его словам, в процессе обхода специалисты составили акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#бпла
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Президент Чехии заявил, что Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году
Президент Чехии Павел: у Киева не было предпосылок для победы даже в 2023 году
23 марта 2025, 08:04

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», — пояснил чешский лидер.

По его словам, на сегодняшний день необходимо поддерживать Украину, чтобы она сохранила ту территорию, которую имеет, и в кратчайшие сроки создала условия для прекращения огня.

Напомним, в пятницу, 21 марта, Петр Павел прибыл на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#вс рф
#всу
#спецоперация
#контрнаступление
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Раскрыто число сбитых за ночь над Россией беспилотников ВСУ
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 59 украинских беспилотников
23 марта 2025, 07:46

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО ликвидировали и перехватили минувшей ночью 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 29 дронов сбили над Ростовской областью, 20 — над Астраханской, по три БПЛА — над Воронежской и Волгоградской областями, два — над Крымом, по одному беспилотному летательному аппарату — над территорией Курской и Саратовской областей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Спецпосланник Трампа признал критическое положение ВСУ в Курской области
Уиткофф: в Курской области военные ВСУ находятся в критическом положении
23 марта 2025, 07:12

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Курской области формирования ВСУ находятся в критическом положении из-за окружения. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.
Он подчеркнул, что данная ситуация на линии боевого соприкосновения является «серьезной». По словам спецпосланника Трампа, ее «необходимо решить».

ВС РФ освободили захваченные украинской армией территории в этом российском регионе, добавил Уиткофф. Он заключил, что российский лидер Владимир Путин стремится к мирному урегулированию ситуации.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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