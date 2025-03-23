Успех ВС РФ на краснолиманском и покровском направлениях, активная оборона Белгородчины: последние новости СВО на 23 марта

Фото: iStock/Евгений Харитонов
Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
ВСУ в ночь на 23 марта произвели массированный удар беспилотными летательными аппаратами по нескольким регионам России. В воздушном пространстве Ростовской области было уничтожено 29 беспилотных летательных аппаратов. В Астраханской области сбито 20 дронов. В Воронежской и Волгоградской областях было зафиксировано по три случая уничтожения БПЛА. В Республике Крым было сбито два беспилотника. В Курской и Саратовской областях уничтожено по одному беспилотнику.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА на автодороге Морозовск – Цимлянск загорелся автомобиль. В машине погиб человек, его личность пока не установлена. В хуторе Каюковка, расположенном в Тарасовском районе, в одном из домов по улице Центральная произошло повреждение остекления, никто не пострадал.
В Курской области не утихают ожесточённые столкновения в лесных массивах, расположенных недалеко от границы, к западу от населённого пункта Гоголевка. Также напряжённая обстановка сохраняется в окрестностях Гуево. У ВСУ, находящихся в окружении в районе Гуево, наблюдается нехватка продовольствия.
На участке между населёнными пунктами Журавка, Басовка, Гоголевка и Горналь продвижение ВС РФ практически остановилось. Противник укрепил оборону, перебросив сюда дополнительные силы с других направлений, и делает всё возможное, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться вглубь территории Украины. В районе пропускного пункта «Суджа» продолжаются ожесточённые столкновения, украинские военные активно защищают дорогу на Юнаковку.
Белгородская область
Обстановка на границе в Белгородской области остается напряженной. Вооружённые силы Украины предпринимают попытки атаковать границу, но несут значительные потери ещё до того, как достигают её. Российская артиллерия работает в круглосуточном режиме. Из прифронтовой зоны продолжается эвакуация мирных жителей.
ВС РФ демонстрируют уверенное продвижение на этом направлении. В окрестностях Вольного Поля и Весёлого подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно прорвали оборонительные рубежи украинской армии. По информации с мест, российские военные уже достигли окраин Разлива.
Усиление позиций российских военных в районе Угледара создаёт потенциальную опасность для логистических цепочек ВСУ в этом регионе. Пока противник не осуществляет масштабных ответных действий, что может указывать на передислокацию сил или недостаток ресурсов.
К югу от Срибного российские штурмовые группы успешно продвинулись на два километра. На северном участке фронта ВС РФ удерживают позиции в Запорожье и ведут наступление в западном направлении, а также в районе Преображенки. Именно оттуда украинские военные, используя бронетехнику и привлекая дополнительные силы, пытаются организовать ответные действия.
В районе Торского подразделения ВС РФ установили контроль над логистическими маршрутами ВСУ. Это затрудняет для противника возможность перемещения ресурсов.
В результате наступления российских войск, урочище Яр Дальний, расположенное к юго-востоку от Ямполовки, перешло под контроль Российской Федерации. На севере, в районе Ивановки и Макеевки, объединение плацдармов позволило армии России занять позиции на западном берегу реки Жеребец, недалеко от Невского.
Отмечается продвижение ВС РФ к западу от Новолюбовки. Взятие под контроль сёл Зелёная Долина, Липово, Новое, Катериновка и Редкодуб даёт возможность начать наступление на Лиман с южного направления, что может привести к изменению ситуации на этом участке фронта.
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Ночная атака беспилотников
ВСУ в ночь на 23 марта произвели массированный удар беспилотными летательными аппаратами по нескольким регионам России. В воздушном пространстве Ростовской области было уничтожено 29 беспилотных летательных аппаратов. В Астраханской области сбито 20 дронов. В Воронежской и Волгоградской областях было зафиксировано по три случая уничтожения БПЛА. В Республике Крым было сбито два беспилотника. В Курской и Саратовской областях уничтожено по одному беспилотнику.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА на автодороге Морозовск – Цимлянск загорелся автомобиль. В машине погиб человек, его личность пока не установлена. В хуторе Каюковка, расположенном в Тарасовском районе, в одном из домов по улице Центральная произошло повреждение остекления, никто не пострадал.
Курская область
В Курской области не утихают ожесточённые столкновения в лесных массивах, расположенных недалеко от границы, к западу от населённого пункта Гоголевка. Также напряжённая обстановка сохраняется в окрестностях Гуево. У ВСУ, находящихся в окружении в районе Гуево, наблюдается нехватка продовольствия.
На участке между населёнными пунктами Журавка, Басовка, Гоголевка и Горналь продвижение ВС РФ практически остановилось. Противник укрепил оборону, перебросив сюда дополнительные силы с других направлений, и делает всё возможное, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться вглубь территории Украины. В районе пропускного пункта «Суджа» продолжаются ожесточённые столкновения, украинские военные активно защищают дорогу на Юнаковку.
Белгородская область
Обстановка на границе в Белгородской области остается напряженной. Вооружённые силы Украины предпринимают попытки атаковать границу, но несут значительные потери ещё до того, как достигают её. Российская артиллерия работает в круглосуточном режиме. Из прифронтовой зоны продолжается эвакуация мирных жителей.
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Угледарское направление
ВС РФ демонстрируют уверенное продвижение на этом направлении. В окрестностях Вольного Поля и Весёлого подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно прорвали оборонительные рубежи украинской армии. По информации с мест, российские военные уже достигли окраин Разлива.
Усиление позиций российских военных в районе Угледара создаёт потенциальную опасность для логистических цепочек ВСУ в этом регионе. Пока противник не осуществляет масштабных ответных действий, что может указывать на передислокацию сил или недостаток ресурсов.
Покровское направление
К югу от Срибного российские штурмовые группы успешно продвинулись на два километра. На северном участке фронта ВС РФ удерживают позиции в Запорожье и ведут наступление в западном направлении, а также в районе Преображенки. Именно оттуда украинские военные, используя бронетехнику и привлекая дополнительные силы, пытаются организовать ответные действия.
Краснолиманское направление
В районе Торского подразделения ВС РФ установили контроль над логистическими маршрутами ВСУ. Это затрудняет для противника возможность перемещения ресурсов.
В результате наступления российских войск, урочище Яр Дальний, расположенное к юго-востоку от Ямполовки, перешло под контроль Российской Федерации. На севере, в районе Ивановки и Макеевки, объединение плацдармов позволило армии России занять позиции на западном берегу реки Жеребец, недалеко от Невского.
Отмечается продвижение ВС РФ к западу от Новолюбовки. Взятие под контроль сёл Зелёная Долина, Липово, Новое, Катериновка и Редкодуб даёт возможность начать наступление на Лиман с южного направления, что может привести к изменению ситуации на этом участке фронта.
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Елена Генералова