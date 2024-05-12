В Британии раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области

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Наступление российских военных в Харьковской области оказалось крайне агрессивным и разрушительным для украинских Вооруженных сил, пишет The Times со ссылкой на украинских военнослужащих.
«Сначала было тихо, а потом начался ад», — цитируется командир украинского взвода.Один из солдат Вооруженных сил Украины, участвовавших в боях в этом районе, выразил мнение, что из-за разделенности украинского общества стране никогда не удастся одержать победу в конфликте с Россией.
В субботу Министерство обороны Украины сообщило, что российские военные захватили контроль над населенными пунктами Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
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Артем Кузьмин