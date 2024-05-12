В Британии раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области

Село Работино, за которое продолжаются бои, превратилось в могилу для ВСУ, а все попытки украинцев отбить потерянные территории оборачиваются для них огромными потерями, об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.