Су-34 ударил по скоплению личного состава и технике ВСУ в Курской области

Видео: Минобороны РФ
Экипаж российского истребителя Су-34 нанес мощный удар по месту скопления боевиков ВСУ, а также военной технике противника в Курской области. Видео опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что ВС РФ нанесли удар по позициям противника с использованием авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Уточняется, что задача выполнена в полном объеме.
Ранее Минобороны России представило кадры уничтожения украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Днепр.
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