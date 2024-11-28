Фото: iStock/zabelin
В приграничных районах Курской области продолжаются интенсивные бои. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе сел Дарьино, Николаево-Дарьино и Плёхово. На Кураховском направлении российские бойцы смогли прорваться в тыл украинских сил. О том, как складывается обстановка в зоне СВО на 28 ноября расскажет «Радио 1».
Курская область
ВС РФ провели несколько точечных атак на объекты ВСУ в приграничной зоне. В окрестностях поселка Токари в Сумской области двумя тактическими ракетами было уничтожено до 100 солдат противника, а также станция радиоэлектронной борьбы и 20 единиц автомобильной техники. На курской границе беспилотники обнаружили и уничтожили немецкий танк «Леопард» и самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Кроме того, удалось поразить автомобиль с военнослужащими ВСУ и несколько менее значительных целей.
В целом на Курском направлении продолжается постепенное наступление российских сил. Российская армия вытесняет противника, добиваясь локальных успехов на нескольких участках фронта. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе сел Дарьино, Николаево-Дарьино и Плёхово. Активно используются артиллерия, авиация и ракетные комплексы, что позволяет сдерживать контратаки ВСУ и продвигаться вперед.
В районе Дарьино российские войска контролируют северную часть населенного пункта, несмотря на упорные контратаки противника. ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции, вводя в бой резервные силы.
«Мы должны закончить»: Солдаты ВСУ призвали руководство Украины к переговорам с РФ
Запорожское направление
На Запорожском фронте российские войска укрепили свои позиции на высотах к югу от Малой Токмачки, что создает условия для дальнейшего наступления. В Белогорье идут тяжелые бои, противник усиливает своё сопротивление. В Запорожском направлении российские силы продолжают продвижение в районе Малой Токмачки, заняв ключевые высоты южнее населенного пункта. Это позволяет контролировать подходы и усложняет оборону ВСУ. В районе Белогорья продолжаются интенсивные столкновения.
Фото: iStock/bpawesome
Угледарское направление
На Угледарском направлении российские войска добились успехов в районе Великой Новосёлки, продвигаясь как с востока, так и с юга. Оборона противника ослабевает, что создаёт возможности для дальнейшего наступления. В районе Времевского выступа продолжаются бои в окрестностях Раздольного. Противник признаёт сложность ситуации на этом участке, в то время как российские подразделения движутся к лесополосам восточнее Великой Новосёлки.
Донецкое направление
В Донецкой Народной Республике российские подразделения продолжают наступление к Покровску. Операторы БПЛА наносят удары по технике ВСУ, уничтожая оставшиеся западные танки. Пехота активно штурмует позиции украинских войск, и успехи российских сил подтверждаются украинскими аналитиками, которые отмечают, что оборона ВСУ значительно ослабла.
По данным телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», российские войска заняли северную часть Петровки и продвинулись вдоль реки Солёной на участке шириной до 2,15 километра, достигнув юго-восточной окраины Жёлтого. На юг от Петровки российские силы заняли восточную часть Пустынки и продвигаются вдоль Балки Сухой. Это продвижение создаёт условия для формирования южного фланга для наступления на Покровск.
Кураховское направление
В городских боях на Кураховском направлении российские бойцы смогли прорваться в тыл украинских сил. Киевские аналитические ресурсы сообщают о том, что небольшая группа солдат воспользовалась подземными коммуникациями для выхода в тыл противника. Ранее подобные манёвры приводили к успешным операциям, таким как взятие Авдеевки. Операторы БПЛА также активно работают против дальнобойного оружия противника, уничтожая ПТРК и артиллерийские орудия ВСУ.
Торецкое направление
Солдаты ВСУ в Торецке сообщают о значительных потерях. Городские бои приближаются к завершению, и украинские войска оттесняются к окраинам. В ходе отступления они несут тяжёлые потери. Один из украинских офицеров сообщил в СМИ о том, что во время ротации 95-й бригады на 150-ю произошло множество потерь: «Люди «исчезли» во время смены.
Ночью силы ПВО отразили в двух районах Кубани массированную атаку БПЛА
Херсонское направление
С Херсонского направления поступают сообщения об уничтожении немецкой самоходной артиллерийской установки (САУ). В районе Антоновки зафиксировано сосредоточение резервов ВСУ, что может указывать на подготовку к новым активным действиям. За последние сутки противник выпустил более 50 снарядов по 11 населенным пунктам.
Угледарское направление
На Угледарском фронте российские войска добиваются успехов на всех основных участках. Штурмовики закрепились на восточной окраине Великой Новоселки и провели разведку вглубь села. К северу от поселка идут бои за опорные пункты в районе Раздольного, а с направления Новодаровки и Ровнополя удалось продвинуться к дороге на Гуляйполе.
Читайте также:
Американский наёмник поехал помогать ВСУ, но сбежал через месяц боев
Россиянам раскрыли секрет успеха создания «Орешника» и причину его превосходства
Пулеметчик ВСУ перепутал позиции и случайно уничтожил десятки сослуживцев
Анастасия Хохлова