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Контратаки ВСУ в Курской области, прорыв на Кураховском направлении, отступление ВСУ под Покровском: последние новости СВО

Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

В приграничных районах Курской области продолжаются интенсивные бои. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе сел Дарьино, Николаево-Дарьино и Плёхово. На Кураховском направлении российские бойцы смогли прорваться в тыл украинских сил. О том, как складывается обстановка в зоне СВО на 28 ноября расскажет «Радио 1».

Курская область


ВС РФ провели несколько точечных атак на объекты ВСУ в приграничной зоне. В окрестностях поселка Токари в Сумской области двумя тактическими ракетами было уничтожено до 100 солдат противника, а также станция радиоэлектронной борьбы и 20 единиц автомобильной техники. На курской границе беспилотники обнаружили и уничтожили немецкий танк «Леопард» и самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Кроме того, удалось поразить автомобиль с военнослужащими ВСУ и несколько менее значительных целей.

В целом на Курском направлении продолжается постепенное наступление российских сил. Российская армия вытесняет противника, добиваясь локальных успехов на нескольких участках фронта. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе сел Дарьино, Николаево-Дарьино и Плёхово. Активно используются артиллерия, авиация и ракетные комплексы, что позволяет сдерживать контратаки ВСУ и продвигаться вперед.



В районе Дарьино российские войска контролируют северную часть населенного пункта, несмотря на упорные контратаки противника. ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции, вводя в бой резервные силы.

«Мы должны закончить»: Солдаты ВСУ призвали руководство Украины к переговорам с РФ
«Мы должны закончить»: Солдаты ВСУ призвали руководство Украины к переговорам с РФ

Запорожское направление


На Запорожском фронте российские войска укрепили свои позиции на высотах к югу от Малой Токмачки, что создает условия для дальнейшего наступления. В Белогорье идут тяжелые бои, противник усиливает своё сопротивление. В Запорожском направлении российские силы продолжают продвижение в районе Малой Токмачки, заняв ключевые высоты южнее населенного пункта. Это позволяет контролировать подходы и усложняет оборону ВСУ. В районе Белогорья продолжаются интенсивные столкновения.

Фото: iStock/bpawesome

Угледарское направление



На Угледарском направлении российские войска добились успехов в районе Великой Новосёлки, продвигаясь как с востока, так и с юга. Оборона противника ослабевает, что создаёт возможности для дальнейшего наступления. В районе Времевского выступа продолжаются бои в окрестностях Раздольного. Противник признаёт сложность ситуации на этом участке, в то время как российские подразделения движутся к лесополосам восточнее Великой Новосёлки.

Донецкое направление


В Донецкой Народной Республике российские подразделения продолжают наступление к Покровску. Операторы БПЛА наносят удары по технике ВСУ, уничтожая оставшиеся западные танки. Пехота активно штурмует позиции украинских войск, и успехи российских сил подтверждаются украинскими аналитиками, которые отмечают, что оборона ВСУ значительно ослабла.

По данным телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», российские войска заняли северную часть Петровки и продвинулись вдоль реки Солёной на участке шириной до 2,15 километра, достигнув юго-восточной окраины Жёлтого. На юг от Петровки российские силы заняли восточную часть Пустынки и продвигаются вдоль Балки Сухой. Это продвижение создаёт условия для формирования южного фланга для наступления на Покровск.

Кураховское направление


В городских боях на Кураховском направлении российские бойцы смогли прорваться в тыл украинских сил. Киевские аналитические ресурсы сообщают о том, что небольшая группа солдат воспользовалась подземными коммуникациями для выхода в тыл противника. Ранее подобные манёвры приводили к успешным операциям, таким как взятие Авдеевки. Операторы БПЛА также активно работают против дальнобойного оружия противника, уничтожая ПТРК и артиллерийские орудия ВСУ.

Торецкое направление



Солдаты ВСУ в Торецке сообщают о значительных потерях. Городские бои приближаются к завершению, и украинские войска оттесняются к окраинам. В ходе отступления они несут тяжёлые потери. Один из украинских офицеров сообщил в СМИ о том, что во время ротации 95-й бригады на 150-ю произошло множество потерь: «Люди «исчезли» во время смены.

Ночью силы ПВО отразили в двух районах Кубани массированную атаку БПЛА
Ночью силы ПВО отразили в двух районах Кубани массированную атаку БПЛА

Херсонское направление



С Херсонского направления поступают сообщения об уничтожении немецкой самоходной артиллерийской установки (САУ). В районе Антоновки зафиксировано сосредоточение резервов ВСУ, что может указывать на подготовку к новым активным действиям. За последние сутки противник выпустил более 50 снарядов по 11 населенным пунктам.

Угледарское направление


На Угледарском фронте российские войска добиваются успехов на всех основных участках. Штурмовики закрепились на восточной окраине Великой Новоселки и провели разведку вглубь села. К северу от поселка идут бои за опорные пункты в районе Раздольного, а с направления Новодаровки и Ровнополя удалось продвинуться к дороге на Гуляйполе.

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Су-34 ударил по скоплению личного состава и технике ВСУ в Курской области
28 ноября 2024, 08:44

Экипаж российского истребителя Су-34 нанес мощный удар по месту скопления боевиков ВСУ, а также военной технике противника в Курской области. Видео опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что ВС РФ нанесли удар по позициям противника с использованием авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Уточняется, что задача выполнена в полном объеме.

Ранее Минобороны России представило кадры уничтожения украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Днепр.

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В США растет число могил американских военных, воевавших в рядах ВСУ
28 ноября 2024, 08:31

Фото: iStock/Im Yeongsik

На кладбищах в США увеличивается число могил американских военных, погибших на Украине во время проведения российской спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
Вероятно, самым юным ликвидированным американским военным стал Эдвард Уилтон. Он имеет украинские корни и отправился воевать «за землю своих предков» в возрасте 21 года. Через год он погиб. Похоронили американца в округе Дувал в штате Флорида.

Одним из первых погиб за ВСУ на Украине 40-летний Тимоти Гриффин из Нью-Йорка. Он был в составе интернационального легиона. Погиб 5 ноября 2022 года, похоронен в штате Нью-Йорк.

Уроженец Украины Михаил Яворский переехал с Украины в США. Он вернулся на родину после начала российской СВО и воевал в рядах ВСУ порядка 15 месяцев, потом был ликвидирован. Похоронен в Чикаго.

Дэвид Ли Коут отправился воевать за киевский режим летом 2022 года, участвовал в боях в Артемовске и Соледаре. Погиб от удара российского беспилотника. Похоронен в штате Мичиган.

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Опубликованы кадры атаки дронов в Краснодарском крае
28 ноября 2024, 08:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В сети появились кадры атаки украинских дронов в Краснодарском крае в ночь на 28 ноября. Видео опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
На кадрах слышно два мощных взрыва. До этого можно услышать звук работы мотора беспилотника.



Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два района подверглись массированной атаке беспилотников. По его словам, в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного дома, пострадала женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Еще в одном доме повреждение получил автомобиль.

В хуторе Чигрина Красноармейского района также поврежден дом. Здесь обошлось без пострадавших.

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#пво
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Южная Корея сдержанно отреагировала на просьбу Украины о покупке оружия
SBS: Сеул «без энтузиазма» отреагировал на просьбу Киева о покупке оружия
28 ноября 2024, 08:18

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым обратилась к Сеулу с просьбой продать Киеву оружие, однако власти Южной Кореи отреагировали на это без энтузиазма. Об этом сообщает телеканал SBS.
В среду, 27 ноября, Умеров встретился с президентом Юн Сок Ёлем и министром обороны Ким Ён Хёном. Во время подготовки повестки визита выяснилось, что Киев выразил желание купить оружие, а не получить его от Сеула бесплатно.

Уточняется, что речь шла о приобретении зенитных ракетных комплексов «Чхонгун», метательных зарядов для снарядов калибра 155 мм и радиолокационных станций для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Согласно информации телеканала, в Сеуле без энтузиазма отреагировали на просьбы Украины.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что если Южная Корея начнет поставлять Киеву оружие, отношения Сеула и Москвы будут разрушены окончательно. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Мы должны закончить»: Солдаты ВСУ призвали руководство Украины к переговорам с РФ
Bild: оказавшиеся в тяжелой ситуации солдаты ВСУ хотят переговоров с Россией
28 ноября 2024, 07:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Солдаты ВСУ понимают, что конфликт с Россией зашел в тупик, и теперь пора приступать к мирным переговорам для его окончания. Об этом написал заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс и общения с украинскими военными.
«По моему личному мнению, война зашла в тупик. В последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступать. Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить эту войну», — рассказал один солдат ВСУ.

Он отметил, что украинское правительство должно сесть за стол мирных переговоров, однако подчеркнул, что никто не хочет отдавать России украинские территории.

Ронцхаймер же назвал ситуацию для ВСУ на поле боевых действий словом «кошмар». Он уточнил, что российские военные быстро продвигаются в Донбассе. Тем временем украинские солдаты чувствуют себя брошенными не только собственным правительством, но и странами Запада, и признаются, что сильно уступают ВС РФ в вооружении, боеприпасах и численности армии.

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В МИД рассказали, чем обернется передача Киеву ядерного оружия
Рябков: передача Киеву ЯО спровоцирует неконтролируемое разрастание конфликта
28 ноября 2024, 07:36

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)

Возможная передача Украине ядерного оружия станет крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта. Так считает замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.
«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — заявил Рябков.

По его словам, такие заявления могут делать только безответственные представители власти в Киеве.

Рябков также отметил, что Россия добьется того, чтобы США осознали последствия своей вовлеченности в конфликт на Украине, подчеркнув, что Вашингтон уже фактически стал стороной конфликта, легко обсуждая удары американским оружием по территории России.

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#мид рф
#нато
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25 украинских беспилотников атаковали регионы РФ минувшей ночью
МО РФ: Силы ПВО за ночь уничтожили 25 БПЛА ВСУ над российскими регионами
28 ноября 2024, 07:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было сбито 25 вражеских беспилотников. 14 из них ликвидировали в Краснодарском крае, шесть – в Брянской области. Еще три уничтожили в Крыму и два – в Ростовской области.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что прошедшей ночью в регионе системы ПВО успешно отразили массовую атаку беспилотников. Под обстрел попали Славянск-на-Кубани и хутор Чигрина в Красноармейском районе.

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#пво
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Украинские хакеры украли секретный документ ВСУ о защите БМП от БПЛА
28 ноября 2024, 07:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинские хакеры из группировки «Берегини» украли и опубликовали в своем Telegram-канале документ ВСУ о защите БМП от ударных дронов.
Они отметили, что руководство ВСУ вынуждено искать способы защиты дорогой тяжелой техники, переданной странами Запада, от ударных беспилотников. Подчеркивается, что опубликованный документ утвержден главкомом ВСУ Александром Сырским.

«Документ не просто так имеет гриф "для служебного пользования". Мы знаем, что он будет очень интересен специалистам, которые разрабатывают новинки для военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Ранее российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры» ) взломали базу данных министерства здравоохранения Украины. Согласно информации ведомства, 367 тысяч пациентов с ВИЧ могут призвать в армию.

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#хакеры
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Сделали оценку шансов Европы заменить Украине военные поставки США
Bloomberg: страны Европы не готовы заменить США в поставках оружия для Украины
28 ноября 2024, 06:43

Фото: iStock/e-crow

Европейские страны не смогут компенсировать нехватку вооружений у Украины в случае прекращения военной помощи со стороны США, сообщает агентство Bloomberg.
Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от поставок боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, которые предоставляют Соединенные Штаты. В то же время Россия производит больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе взятые.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах может стать «наихудшим сценарием» для Европы. В таком случае европейским странам придется брать на себя как обеспечение собственной безопасности, так и военную поддержку Украины, но без той роли, которую сейчас играют США.

Европейские столицы понимают, что даже при усилении усилий они не смогут в ближайшем будущем предоставить Киеву объемы военной помощи, сравнимые с американскими.

Накануне советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.

Также стало известно, что Байден столкнулся с нехваткой времени на помощь Украине.

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