Экстренно направленная в Авдеевку штурмбригада ВСУ заявила о критической ситуации в городе

Фото: iStock/Anna_Anikina
Штурмовая бригада ВСУ, экстренно отправленная на помощь украинской армии в Авдеевку, назвала ситуацию в городе чрезвычайно критической. Об этом говорится в Telegram-канале 3-й штурмовой бригады ВСУ.
«Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая. Объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства», - говорится в сообщении.
12 февраля журнал Forbes написал, что командование ВСУ перебросило в Авдеевку одну из своих лучших штурмовых бригад. Согласно статье, это сделано для того, чтобы отодвинуть армию России от главной асфальтированной дороги, которая ведет в центр Авдеевки. Источники издания считают, что ВСУ планируют создать в Авдеевке «ловушку истощения» для ВС РФ, как это было в Артемовске, при этом отмечается серьезные дефицит снарядов у украинской армии.
Читайте также:
Российская сторона объявила бойцам ВСУ в Авдеевке ультиматум о капитуляции
В ВСУ готовятся к потере основной трассы снабжения ВСУ под Авдеевкой
Полторы тысячи солдат ВСУ попали под ракетный удар при построении на полигоне Селидово
Элина Позднякова