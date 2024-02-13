Полторы тысячи солдат ВСУ попали под ракетный удар при построении на полигоне Селидово

Фото: istockphoto/bpawesome
Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ.
Въезд и выезд из Селидово в настоящее время закрыт. Сотрудники СБУ ведут активный поиск наводчиков и координаторов ракетного огня. Авторы телеграм-канала напоминают об атаке на офицерский состав 128-й ОГШБр, который был накрыт примерно таким же образом в Запорожской области.
Читайте также:
В Запорожской области сбили украинский самолёт
Авиация ВС РФ ликвидировала пункт управления и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении
Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу в зоне спецоперации
Александр Бойцов