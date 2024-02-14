В ВСУ готовятся к потере основной трассы снабжения ВСУ под Авдеевкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может комментировать информацию об атаках на корабли в Черном море, так как это зона ответственности Минобороны РФ. Так он ответил на вопрос о том, что в Черном море ВСУ подбили один из российских кораблей.