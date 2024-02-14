В ВСУ готовятся к потере основной трассы снабжения ВСУ под Авдеевкой

Фото: iStock/Jakub Laichter
В Авдеевке ВСУ ищут дополнительные пути снабжения на случай потери основного. Об этом заявил спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
По его словам, в Авдеевке на протяжении последних нескольких дней идут активные уличные бои. А складывающая обстановка вынуждает руководство ВСУ сменить тактику боевых действий. Он подчеркнул, что ситуация в городе для украинских военных складывается напряжённо, однако ее еще удается контролировать.
При этом он отметил, что за разрушенный город «никто не держится», а главное для ВСУ – это сохранение жизней украинских военных и возможность их перевода на другой рубеж.
Ранее украинский военный паблик Deep State подтвердил информацию о том, что российские военные перерезали основную трассу снабжения ВСУ под Авдеевкой и призвал украинское командование вывести войска из города.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные установили огневой контроль над одной из основных дорог снабжения ВСУ под Донецком.
Читайте также:
Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ - Коц
Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ
Военный эксперт Дандыкин рассказал о последствиях удара по полигону в Селидово
«Удержать Авдеевку сверхважно, как и каждый украинский город, потому что за ней последуют другие населенные пункты», - рассказал Лиховой в эфире телемарафона.
Ранее украинский военный паблик Deep State подтвердил информацию о том, что российские военные перерезали основную трассу снабжения ВСУ под Авдеевкой и призвал украинское командование вывести войска из города.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные установили огневой контроль над одной из основных дорог снабжения ВСУ под Донецком.
Читайте также:
Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ - Коц
Минобороны заявило об ударе артиллеристов по тыловому району ВСУ
Военный эксперт Дандыкин рассказал о последствиях удара по полигону в Селидово
Элина Позднякова