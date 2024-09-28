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Украина находится на пределе собственных возможностей, спустя два с половиной года конфликта с Россией. Как пишет издание El País, на киевский режим давят извне, чтобы тот начинал диалог с Москвой.
Отмечено, что экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, выбрал данный момент, чтобы показать свой «план победы» и быть готовым к худшему сценарию, если в Белый дом вернется нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп.
Владимир Зеленский говорит о так называемом «плане победы», который, по мнению экспертов, является очередными требованиями к Западу. На вопросы о подробностях «плана» Зеленский отвечать отказывается.
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Никита Кротов