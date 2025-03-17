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Солдаты ВСУ считают Украину проигравшей в вооруженном конфликте с Россией. Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на 30 бойцов украинской армии.
«На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей...», — заявил один из собеседников испанской газеты.
Другой военный выразил надежду на налаживание отношений между Украиной и Россией, так как между гражданами обеих стран есть множество родственных связей. К тому же солдат назвал безумием численность погибших в конфликте и заявил о необходимости найти способ остановить боевые действия.
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