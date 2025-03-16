Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Владимир Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича. Об этом пишут украинские СМИ.
«Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Его место займет бывший замначальника ГШУ Андрей Гнатов», — сказано в материале.Уточняется, что Баргилевич станет главным инспектором Минобороны Украины, а Гнатова сняли с должности командующего группой «Хортица» в январе после потери населенного пункта Великая Новоселка.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявлял, что урегулирование украинского конфликта предусматривает отказ Киева от земель. Кроме того, Украину ждут еще несколько сюрпризов. Подробности в нашем материале.
Читайте также:
В МИД России заявили о стремлении Макрона придумать оправдание для участия в конфликте
Россия довела до США озабоченности по предложению о прекращении огня на Украине
«В кокаиновом угаре»: Зеленского призвали не спекулировать на вопросе территорий
Никита Кротов