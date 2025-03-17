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Мобилизованный украинец совершил суицид из-за нежелания воевать с РФ

Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Мобилизованный украинец совершил суицид в учебном центре из-за нежелания воевать с Россией. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны».
По данным издания, инцидент случился в учебном центре Одесской области.

Ранее «Радио 1» писало об украинских пограничниках, которые добровольно сдались в плен в Харьковской области. Инцидент случился на Купянском направлении у населённого пункта Красное Первое. Сейчас там группировка войск российской армии «Запад» продолжает свое наступление.

Также украинские солдаты начали переодеваться в одежду мирных жителей в попытках скрыться от бойцов ВС РФ. При этом некоторые надеются спрятаться от российских военных в подвалах.

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Город Ейск в Краснодарском край подвергся массовой атаке украинских БПЛА
17 марта 2025, 00:00

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Город Ейск в Краснодарском крае подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает Shot.
«Украинские БПЛА пытаются массово атаковать Краснодарский край — жители Ейска и ближайших районов сообщают о взрывах и работе ПВО», — пишут в telegram-канале.

Местные жители услышали взрывы около 23:00 по московскому времени районе Ейска и над Азовским морем. В общей сложности сообщается о более чем 10 хлопках. По предварительным данным, уже уничтожено несколько целей в небе. Пожары и разрушения не зафиксированы. Официальные источники пока никак не комментировали происшествие.

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В Минобороны РФ сообщили об уничтоженных украинских БПЛА над тремя регионами
Минобороны: над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями сбили 6 БПЛА ВСУ
16 марта 2025, 23:32

Фото: iStock/bbsferrari

Почти за два часа над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями сбито шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Шестнадцатого марта текущего года с 20.25 до 22.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Тульской области», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о загоревшейся кровле автовокзала из-за сбитого украинского беспилотника в Курской области. Инцидент произошел в городе Железногорске, где также известно о возгорании гаража.

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Из-за дрона ВСУ в Железногорске загорелась кровля автовокзала — Хинштейн
16 марта 2025, 22:31

Фото: istockphoto/N-sky

Кровля автовокзала загорелась из-за украинского беспилотника в Железногорске Курской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы», — гласит публикация чиновника.

Хинштейн добавил, что никто не пострадал. Сейчас на месте ведут работу представители экстренных служб, а госпиталь перевели в режим повышенной готовности.

Перед этим журналисты Mash информировали, что ВСУ использовали, предположительно, дроны для атаки города. Предварительно сообщалось, что целью противника мог быть горно-обогатительный комбинат. В МО РФ информацию не подтверждали.

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В России предположили, где может быть «исчезнувшая» финансовая помощь Киеву от США
Пушков: «исчезнувшая» финансовая помощь Киеву от США может быть в Монако
16 марта 2025, 21:56

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

«Исчезнувшие» финансовые транши из США для Украины могут быть в Монако, предполагает сенатор Алексей Пушков в личном Telegram-канале. Уточняется, что в Монако ездят эшелоны супер-дорогих машин с номерами Украины.
«Я не знаю, куда ушли эти деньги», — заявил (Владимир) Зеленский, пытаясь объяснить исчезновение части финансовой помощи США. Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супер-дорогих авто с украинскими номерами», — написал Пушков.
По разным оценкам, США выделили Украине, примерно, 350 миллиардов долларов во время президенства Джо Байдена. Когда к власти пришли республиканцы, Вашингтон решил вернуть вложенные средства с помощью сделки по редкоземельным металлам Украины.

Однако 28 февраля Владимир Зеленский и хозяин Белого дома Дональд Трамп поссорились, а подписание документа было сорвано.

Ранее сообщалось, о чем высказались сторонники Трампа.

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«Прикидываются дураками»: Медведев высказался о «миротворцах» НАТО
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«Прикидываются дураками»: Медведев высказался о «миротворцах» НАТО
Медведев сравнил отправку «миротворцев» НАТО на Украину с войной с альянсом
16 марта 2025, 21:19

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Российская сторона не раз говорила о том, что никаких натовских «миротворцев» на Украине не должно быть. Об этом на английском языке написал в соцсетях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что британский премьер Кир Стармер, а также президент Франции Эммануэль Макрон «прикидываются дураками». Россия тем временем, согласно посту Медведева, выступает за то, что миротворческие силы не должны относиться к натовским странам.

«…Просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Советуйтесь с [президентом США Дональдом] Трампом…» — резюмировал Медведев.
Ранее стало известно, как Медведев назвал Владимира Зеленского.

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