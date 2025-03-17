Мобилизованный украинец совершил суицид из-за нежелания воевать с РФ

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Мобилизованный украинец совершил суицид в учебном центре из-за нежелания воевать с Россией. Об этом сообщает telegram-канал «Военкоры русской весны».
По данным издания, инцидент случился в учебном центре Одесской области.
Ранее «Радио 1» писало об украинских пограничниках, которые добровольно сдались в плен в Харьковской области. Инцидент случился на Купянском направлении у населённого пункта Красное Первое. Сейчас там группировка войск российской армии «Запад» продолжает свое наступление.
Также украинские солдаты начали переодеваться в одежду мирных жителей в попытках скрыться от бойцов ВС РФ. При этом некоторые надеются спрятаться от российских военных в подвалах.
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Ранее «Радио 1» писало об украинских пограничниках, которые добровольно сдались в плен в Харьковской области. Инцидент случился на Купянском направлении у населённого пункта Красное Первое. Сейчас там группировка войск российской армии «Запад» продолжает свое наступление.
Также украинские солдаты начали переодеваться в одежду мирных жителей в попытках скрыться от бойцов ВС РФ. При этом некоторые надеются спрятаться от российских военных в подвалах.
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Иван Мусатов