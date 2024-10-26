Электроника американского дрона попала в распоряжение российских специалистов

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Электроника беспилотника RQ-20 Puma американского производства попала в распоряжение российских специалистов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инженера по противодействию БПЛА.
Утверждается, что российским специалистам группы противодействия БПЛА удалось посадить RQ-20 Puma, не повредив его аппаратуру и электронику. Согласно информации агентства, в одном квадрате с американским дроном в воздухе также находился беспилотный летательный аппарат «Баба Яга», который был сбит из стрелкового оружия.
После осмотра беспилотника было установлено, что он снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с несколькими боеприпасами.
Ранее сообщалось, что специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений сконструировали FPV-дрон «Судного дня». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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После осмотра беспилотника было установлено, что он снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с несколькими боеприпасами.
Ранее сообщалось, что специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений сконструировали FPV-дрон «Судного дня». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова