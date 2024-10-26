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Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

Участвовавший в атаке в Курской области наемник из США Ребар оскорблял россиян
26 октября 2024, 07:26
Фото: iStock/Im Yeongsik

Фото: iStock/Im Yeongsik

Заочно арестованный российским судом наемник из США Дэниэл Бернард Ребар, который принимал участие в атаке в Курской области, оскорблял россиян и превозносил украинцев в соцсетях, передает РИА Новости.


Американец активно публикует видео, на которых призывает оказывать поддержку украинской армии. На одном из роликов Ребар признается, что находится на украинской территории уже три года. Уточняется, что наемник также превозносит украинцев и называет их идеальными.

При этом наемник отрицательно относится к гражданам России. По его словам, он часто «применяет к российскому народу термин "лягушка"». Уточняется, что в соцсетях мужчина публикует фотографии, судя по всему, сделанные на территории РФ.

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Мать российского военнопленного рассказала, как за жизнь сына ВСУ требуют деньги
Мать пленного военнослужащего рассказала об угрозах и вымогательстве денег ВСУ
26 октября 2024, 07:53

Фото: iStock/Olena_Z

Мать попавшего в украинский плен российского военнослужащего Николая Шепилова Валентина заявила, что украинские боевики вымогают деньги, угрожая убить ее сына. Об этом информирует РИА Новости.
Женщина рассказала, что после попадания в плен уроженец Луганска попросил у матери отправить фотографию оставшегося у него украинского паспорта, так как иначе «его убьют». После этого Николай по этой же причине стал требовать у Валентины деньги.

Однако сумму и цели военнопленный не назвал. Уточняется, что во время разговора на фоне была слышна русская речь, однако кто это был, женщина не знает.

После Валентина узнала, что украинцы вымогают у нее средства «за убитых солдат ВСУ», за квадрокоптер, который подбил ее сын, и за то, что взявшие его в плен якобы всю ночь «возили его по больничкам».

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#вс рф
#плен
#спецоперация
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Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на одном из направлений
МО РФ: расчет РСЗО «Град» уничтожил украинскую технику на купянском направлении
26 октября 2024, 06:40

Фото: iStock/Dragunov1981

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинскую военную технику и группы пехоты в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, на купянском направлении личный состав и автомобильные группы противника были уничтожены расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники подбили западное вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов подтвердила наличие замаскированной пушки с экипажем в глубине территории, контролируемой украинской армией на правом берегу Днепра.

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#всу
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#рсзо
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В Киеве прогремела серия взрывов
ТСН: в Киеве прогремела новая серия взрывов
26 октября 2024, 03:06

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Киеве снова прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале.
Информация о взрывах появилась в эфире в 0:26 по московскому времени. Спустя две минуты в столице Украины вновь раздались взрывы. Местные власти пока не комментируют ситуацию.

Вечером в пятницу, 25 октября, в Киеве также прозвучали взрывы. Они произошли во время действия режима чрезвычайной ситуации. Мэр города Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел в Соломенском районе.

Позднее выяснилось, что в один из домов залетел беспилотник. В результате начался пожар.

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#киев
#взрыв
#мэр
#беспилотник
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Американский наёмник Ребар заочно арестован судом за преступления в Курской области
Наёмник из США Ребар заочно арестован судом за преступления под Курском
25 октября 2024, 22:24

Фото: iStock/ FabrikaCr

Российский суд заочно арестовал наёмного военного из США за преступления в Курской области.
Американский наёмник Дэниел Бернард Ребар вместе с вооруженными силами Украины вторгся на территорию Курской области, сообщают «Риа Новости».

«По ходатайству следователя ГВСУ СК РФ суд избрал (заочно) наемнику США Бернарду Ребару меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в пресс-службе СК РФ.

Гражданин США заочно обвиняется в наёмничестве, совершении теракта, покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных орггруппой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном пересечении границы и совершения иных преступлений под Курском.

Ранее СК РФ сообщал, что Ребар вместе с другими наёмниками в начале сентября незаконно проникли на территорию России.

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#сво
#всу
#наемник
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ВС РФ создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области, заявил Путин
25 октября 2024, 21:04

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

ВС РФ создали надёжное кольцо окружения ВСУ в Курской области. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, которое показали в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства отметил, что российские военные общими усилиями создали достаточно надёжное кольцо окружение, которое сейчас постепенно сжимают. В настоящее время бойцы уже приступили к ликвидацию группировки ВСУ, вторгшейся на территорию России.

Путин подчеркнул, что две недели назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону ВСУ на расстоянии 10 километров от госграницы, после чего начала движение вдоль неё.

Затем, чтобы закрепить успех, они подключили другие подразделения ВС РФ, в частности, 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота и несколько подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ).

По словам президента, ВСУ пытаются деблокировать это окружение, однако их попытки не имеют успеха. В связи с этим выросло число украинских военных, принявших решение спастись, сдавшись в плен.

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#владимир путин
#россия
#вс рф
#всу
#украина
#курская область
#сво
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ПВО сбила девять беспилотников над Курской и Орловской областями
25 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/vadimrysev

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников над Курской и Орловской областями в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что 25 октября в период с 18:35 до 19:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России.

В общей сложности ПВО сбили девять беспилотников: пять над Курской области и четыре над Орловской.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили собственный редчайший беспилотник Hawk. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#пво
#беспилотник
#курская область
#орловская область
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В ВСУ подтвердили прорыв российских сил в ДНР
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в селе Вишневое у Селидово
25 октября 2024, 19:11

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России прорвала оборону ВСУ в населенном пункте Вишневое в Донецкой народной республике. Об этом сообщил боец батальона «Айдар»* ВСУ Станислав Бунятов с позывным «Осман». Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Армия РФ прорвалась в Вишневое, что западнее Селидово», — сообщает Бунятов.

По его словам, ВСУ оказались там в критической ситуации.

По данным издания, британская разведка уже подтвердила, что войска РФ уже закрепились в центре Селидово. При этом российские военные каналы пишут, что бои идут уже за западную часть города.

Боевики ВСУ пытаются выйти из Селидова на красноармейском (покровском) направлении, теряя при этом большое число личного состава.

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#военные
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#всу
#рф
#разведка
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В Клину увековечили память погибшего бойца СВО Анатолия Зотева
25 октября 2024, 19:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В Клину открыли памятную доску в честь погибшего в зоне спецоперации бойца Анатолия Зотева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Доска появилась при въезде на территорию автоколонну, где командир мотострелковой роты работал до последнего дня своей мирной жизни. В сентябре 2022 года Зотева мобилизовали. Боец взял позывной «Клин».
«Муж уже служил в горячих точках на второй чеченской войне и во время абхазского конфликта. В январе прошлого года на поле боя сложилась непростая ситуация, и мой Анатолий прямо на месте разработал план, чтобы не было потерь, чтобы спасти ребят. Он всё правильно рассчитал. И бойцы зашли на заданную территорию, и при этом – ни одного убитого и ни одного раненого», – рассказала вдова бойца Светлана Зотева.
А в мае 2023 года Анатолий погиб на Сватовском направлении при выполнении боевого задания. За храбрость капитана посмертно наградили орденом Мужества.
«Пример наших героических ребят служит не только примером любви и преданности Родине. Он учит будущие поколения одному из главных и ценных качеств – армейской дружбе, которую нельзя ничем заменить. Можно только подставить плечу товарищу и закрыть его грудью», – сказала глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Алексей Дашковский специально приехал из Москвы на открытие памятной доски. Его 23-летний сын Владислав погиб в том же бою, что и Анатолий Зотев.

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#спецоперация
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#подмосковье
#московская область
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Во Франции призвали к скорейшему завершению конфликта на Украине
25 октября 2024, 18:56

Фото: istockphoto/SimonLukas

Конфликт на Украине несёт необратимые и крайне неприятные последствия для всех стран, входящих в Евросоюз. Поэтому необходимо его завершить, причём сделать это следует как можно скорее.
Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Своё предложение по преодолению украинского кризиса он опубликовал на странице в социальной сети Х.

«Необходимо срочно выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии», — написал политик.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что противостояние России и Украины несёт непоправимые последствия для всей Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, внутренние социальные проблемы, дипломатическая напряжённость и ослабление всеобщей безопасности.

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#россия
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