Заочно арестованный наемник из США оскорблял россиян в соцсетях

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Заочно арестованный российским судом наемник из США Дэниэл Бернард Ребар, который принимал участие в атаке в Курской области, оскорблял россиян и превозносил украинцев в соцсетях, передает РИА Новости.
Американец активно публикует видео, на которых призывает оказывать поддержку украинской армии. На одном из роликов Ребар признается, что находится на украинской территории уже три года. Уточняется, что наемник также превозносит украинцев и называет их идеальными.
При этом наемник отрицательно относится к гражданам России. По его словам, он часто «применяет к российскому народу термин "лягушка"». Уточняется, что в соцсетях мужчина публикует фотографии, судя по всему, сделанные на территории РФ.
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