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Элитная бригада ВСУ потеряла почти 1700 человек до прибытия на фронт

Forbes: 155-я бригада украинской армии начала распадаться до прибытия на фронт
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Элитная украинская 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, проходившая подготовку на Западе, начала распадаться еще до прибытия на фронт в район Красноармейска. Об этом пишет Forbes.


Согласно информации издания, из 5800 солдат около 1700 дезертировали. После боев в районе Красноармейска бригада понесла серьезные потери, включая утрату части бронетехники, поставленной иностранными союзниками.

Уточняется, что 155-я бригада ВСУ была сформирована с участием неопытных бойцов, что привело к массовому дезертирству. Командование украинской армии зачастую сталкивается с проблемой недостаточной подготовки и отсутствием необходимого оборудования, говорится в материале журнала.

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Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии
Зеленский признал продвижение ВС РФ и поставил задачу стабилизировать фронт
03 января 2025, 09:00

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский признал продвижение ВС РФ и поставил задачу стабилизировать фронт, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, в этом месяце необходимо сделать все возможное для стабилизации фронта. Зеленский признал, что это крайне тяжело.

Предводитель киевского режима добавил, что не знает, будет ли администрация избранного президента США Дональда Трампа продолжать помощь Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Над территорией России за ночь сбили 22 беспилотника
Российские ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над шестью регионами России
03 января 2025, 08:48

Фото: iStock/e-crow

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 10 беспилотников сбили над территорией Брянской области, по четыре — над Орловской и Ростовской областями, два — над Белгородской и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями. Известно о пострадавшем в Белгородской области, где вражеский БПЛА атаковал село Ясные Зори.

Власти остальных российских регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#беспилотник
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Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах
Зеленский: вторжение в Курскую область — сильный козырь в переговорах
03 января 2025, 07:18

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область сильным козырем на переговорах по урегулированию конфликта с РФ. Об этом он заявил в ходе телемарафона, его слова приводит «РБК-Украина».
По его мнению, операция в российском регионе может оказать значительное влияние на ход переговоров, в том числе со странами Глобального Юга. Зеленский заключил, что цель киевского режима состоит в том, чтобы «разбить аргументы о замороженном конфликте».

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Четыре беспилотника ВСУ сбили в Ростовской области
03 января 2025, 05:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 2 на 3 января в Каменском и Усть-Донецком районах Ростовской области были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, благодаря действиям противовоздушной обороны удалось избежать разрушений на земле и пострадавших среди мирного населения.

Инцидент стал очередным случаем ликвидации БПЛА на территории Ростовской области, где подобные атаки фиксируются все чаще в последние месяцы.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за два часа сбили семь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ. Также стало известно, что суд РФ впервые вынудил «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за атак ВСУ.

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Суд РФ впервые вынудил «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото НПЗ из-за атак ВСУ
03 января 2025, 04:56

Фото: iStock/ANGHI

Московский суд постановил, что компания «Яндекс» должна удалить изображения и карты инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из своего сервиса. Такое решение принято в связи с постоянными атаками БПЛА ВСУ на объект. Об этом сообщают судебные документы, о которых рассказали ТАСС.
Согласно решению суда, «Яндекс» обязан в течение месяца исключить из открытого доступа изображения цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами и других частей предприятия. Это первый случай, когда российская транснациональная IT-компания обязана удалить данные стратегического объекта из своих сервисов.

Суд постановил, что свободный доступ к информации о стратегически важных объектах подрывает обороноспособность страны и своевременную поставку материалов вооруженным силам. «Яндекс» также обязан выплатить государственную пошлину.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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Военкомы ТЦК на Украине сломали ногу местному жителю, есть видео
В Полтавской области на Украине сотрудники ТЦК сломали мужчине ногу
03 января 2025, 03:41

Фото: iStock/necati bahadir bermek

В Полтавской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) причинили местному жителю серьезную травму, сломав ему ногу. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на свидетельство местной жительницы.
На видео, опубликованном изданием в Telegram-канале, видно, как пострадавший лежит на земле, окруженный представителями ТЦК, медиками и случайными прохожими. Мужчину позже перенесли на носилки и доставили в машину скорой помощи.



В областном ТЦК от комментариев отказались, однако правоохранительные органы заявили о зарегистрированном обращении по данному инциденту.

Ранее в Сумах произошел трагический случай: мужчина умер после черепно-мозговой травмы, полученной в городском ТЦК. Известно, что его убил солдат ВСУ.

Сообщалось, что перед этим погибший позвонил жене, сказав, что его забрали в военкомат и планируют отправить в зону боевых действий. На следующий день родственники узнали, что мужчину доставили в больницу, где он скончался.

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Зеленский озвучил мысли о своем переизбрании
Зеленский: переизбрание на второй срок не является моей сегодняшней целью
03 января 2025, 01:17

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года, заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.
По его словам в интервью на украинском телемарафоне, которые передает РИА Новости, решение будет зависеть от того, насколько успешным окажется вклад текущего президента в завершение войны.

«Не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью», — заявил Зеленский.
Выборы президента в 2024 году были отменены из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отметил, что проведение выборов в условиях войны несвоевременно и не является приоритетной задачей. Однако эта ситуация вызвала дискуссии о легитимности власти в стране.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что с юридической точки зрения легитимной властью на Украине остаются лишь парламент и его спикер. Он указал, что для проведения выборов в стране следовало бы отменить закон о военном положении, так как его действие не подразумевает автоматического продления полномочий президента.

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На Украине солдат ВСУ убил жителя города Сумы в ТЦК
В Сумах украинец умер в ТЦК от черепно-мозговой травмы после атаки солдата ВСУ
02 января 2025, 23:30

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Сумском городском военкомате военнослужащий ВСУ нанес смертельную травму 40-летнему мужчине, который позже скончался в больнице. Инцидент произошел 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Сумской области.
«Полиция установила лицо, которое причинило смертельные телесные повреждения жителю Сум», — сообщает ведомство на своей странице Facebook*.
По предварительным данным, конфликт между мужчиной и украинским военным вспыхнул внезапно. Военнослужащий впал в ярость и применил физическую силу, нанеся погибшему сильные телесные повреждения.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье 119 УК Украины («Убийство, совершенное по неосторожности»). Ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее информационный портал SumyToday уточнял, что мужчина погиб от черепно-мозговой травмы 31 декабря, через два дня после того, как его забрали в местный военкомат.

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МО: силы ПВО за два часа сбили семь БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ
02 января 2025, 23:12

Фото: iStock/Oselote

Силы ПВО за два часа уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России поздним вечером 2 января.
По данным ведомства, с 20.00 до 22.00 (мск) по два дрона ВСУ были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, еще один БПЛА уничтожен в небе над Курской областью.

Кроме того, в течение дня оперативный штаб Курской области зафиксировал и сообщил о перехвате пяти украинских ракет. Данные атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны.

30 декабря сообщалось, что Системы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) успешно сорвали почти 170 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю.

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