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Элитная украинская 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, проходившая подготовку на Западе, начала распадаться еще до прибытия на фронт в район Красноармейска. Об этом пишет Forbes.
Согласно информации издания, из 5800 солдат около 1700 дезертировали. После боев в районе Красноармейска бригада понесла серьезные потери, включая утрату части бронетехники, поставленной иностранными союзниками.
Уточняется, что 155-я бригада ВСУ была сформирована с участием неопытных бойцов, что привело к массовому дезертирству. Командование украинской армии зачастую сталкивается с проблемой недостаточной подготовки и отсутствием необходимого оборудования, говорится в материале журнала.
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